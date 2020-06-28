РБ Зальцбург в седьмой раз подряд выиграл чемпионат Австрии

"Зальцбург" сегодня разгромил дома "Хартберг" (3:0), благодаря чему за два тура до финиша оторвался от ближайшего преследователя в таблице на 11 очков.

Это седьмое чемпионство для "Быков" подряд - они неизменно выигрывают австрийское первенство, начиная с сезона-2013/14. Всего же у "Зальцбурга" 14 чемпионских титулов, из которых 11 приходятся на эру Red Bull (с 2005-го).

Примечательно, что в этот раз чемпионство получилось довольно скандальным - в мае с лидировавшего на тот момент в таблице ЛАСК сняли 6 очков за слишком раннее возвращение к контактным тренировкам в условиях пандемии COVID-19.

Ранее "РБ Зальцбург" тоже в седьмой раз кряду выиграл и австрийский национальный Кубок.