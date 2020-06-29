Экс-тренер Львова принял армянский клуб

Бывший главный тренер "Львова" Егише Меликян назначен главным тренером армянского "Алашкерта".

Условия контракта клуб не сообщает.

Напомним, что специалист возглавлял львовскую команду с конца сентября прошлого года.

Также отметим, что ранее в Укриане Меликян ранее работал с молодежками донецкого "Металлурга" и "Стали", а также возглавлял первую команду из Каменского.