Экс-тренер Львова принял армянский клуб
Егише Меликян не долго был без работы
Бывший главный тренер "Львова" Егише Меликян назначен главным тренером армянского "Алашкерта".
Условия контракта клуб не сообщает.
Напомним, что специалист возглавлял львовскую команду с конца сентября прошлого года.
Также отметим, что ранее в Укриане Меликян ранее работал с молодежками донецкого "Металлурга" и "Стали", а также возглавлял первую команду из Каменского.
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Maldini (Киев)
29.06.2020 в 16:29
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