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Экс-тренер Львова принял армянский клуб

Общие новости
(2 голосов)

Егише Меликян не долго был без работы

Экс-тренер Львова принял армянский клуб
Новина українською

Бывший главный тренер "Львова" Егише Меликян назначен главным тренером армянского "Алашкерта".

Условия контракта клуб не сообщает.

Напомним, что специалист возглавлял львовскую команду с конца сентября прошлого года.

Также отметим, что ранее в Укриане Меликян ранее работал с молодежками донецкого "Металлурга" и "Стали", а также возглавлял первую команду из Каменского.

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В статье: Егише Меликян Алашкерт (Мартуни)
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
29.06.2020 в 16:29
огла будет у Львова свой нац,кадр???Чему учит наша школа тренеров.куда их девает???На место армянина.грузин,вы "що паказылысь там?"Львив.а як же з украйинцямы???
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