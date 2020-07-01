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Конец Могучих мадьяров: как революция уничтожила Золотую команду

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Об одной из лучших сборных всех времен

Конец Могучих мадьяров: как революция уничтожила Золотую команду
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Ранним утром в редакцию захваченной революционерами газеты "Непсава" поступил звонок.

"Привет, это Пушкаш. Тут писали, что я умер, ведь кругом творится такой ужас. Но я провел эти страшные дни с семьей - женой и дочкой. Мы в порядке, и настроены покорить те вершины, ради которых наша страна столько натерпелась", - поведал знакомый каждому венгру голос.

Значит, все-таки не убили, хотя официальная пропаганда и твердила обратное. Самый знаменитый в мире венгр был на безопасном расстоянии от братских советских танков.

На какой-то миг это вернуло надежду в сердца патриотов, с минуты на минуту ожидающих штурма столицы. Но глобально все понимали, что обречены.

***

Последним матчем "Золотой команды" стала игра против Австрии 14 октября 1956 года. Венгры уверенно победили 2:0 с голом Пушкаша. И после этого вместе больше не собирались.

Через 10 дней в Будапеште началось восстание против коммунистического режима. На улицы вышло до 200 тысяч человек, они начали захватывать правительственные здания, офисы крупнейших газет, склады с оружием. Их первое требование - вернуть в кресло главы правительства Имре Надя, который ранее заслужил народную любовь тем, что пренебрег указаниями Москвы, снизил налоги и увеличил зарплаты.

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Толпа у поваленного памятника Сталина

Также революционеры требовали ухода советских войск из Венгрии, а некоторые даже сомневались в социалистическом курсе страны.

Вернувшиеся с Вены звезды попали в ад - на улицах дрались, стреляли, футбол отошел на последний план. К счастью, в начале ноября у "Гонведа" - базовой команды сборной - намечалась игра с "Атлетиком" из Бильбао. Игроки вцепились в этот шанс мертвой хваткой, хотя поначалу партия и была против. Может, догадывались, что вернуться назад захотят не все.

Так по итогу и вышло. Счет матча на "Сан-Мамесе" никого не интересовал - сразу после игры почти все игроки "Гонведа" отказались ехать домой. Сбежал даже директор команды Эмиль Острайхер - и почти сразу получил пост в "Реале".

А вот игрокам пришлось сложнее. Венгерские власти пожаловались в ФИФА, и та почти моментально дисквалифицировала всех на полтора года. Чтобы как-то заработать на жизнь, венгры поехали в четырехмесячное турне по Южной Америке - ФИФА была против, но посмотреть на непобедимых мадьяров все равно собирались огромные толпы. Пушкашу тогда было 29; Кочишу и Цибору - по 27, но они уже были живыми легендами.

***

За шесть лет "Золотая команда" проиграла всего раз в 50 матчах - и это поражение пришлось на финал чемпионата мира. Жуткое невезение.

Но прелесть мадьяров была даже не в статистике, хотя и она до сих пор поражает, а в эстетике их игры. Густав Шебеш, первый тренер "Золотой команды", изменил футбол, отказавшись от довоенной схемы WM в пользу более сбалансированной 4-2-4.

Широкие позиции фланговых нападающих позволяли максимально растягивать оборону соперников; четыре защитника лучше контролировали пространство перед собственными воротами. Но изюминкой этой схемы была "фальшивая девятка". То, к чему Пеп Гвардиола пришел в конце нулевых, Шебеш практиковал уже в начале 50-х. Нандор Хидегкути бродил по всему полю, угрожал воротам из глубины, а пространство в штрафной оставлял для рывков с флангов Пушкаша и Кочиша.

Позже Майор (так прозвали Пушкаша на Западе) называл этот стиль "прототипом будущего тотального футбола голландцев", и это действительно так, если говорить сугубо про атаку.

Против неожиданного стиля венгров не было приема ни у кого. На Олимпийских играх в Хельсинки "Могучие мадьяры" встретили сопротивление только в финале с Югославией, нарвавшись на феноменальную игру вратаря. Но в итоге таки забили два мяча в последние 20 минут встречи и победили 3:1.

Тот турнир принято считать началом истории "Золотой команды", хотя по факту она зародилась еще раньше, в 1950 году, когда венгерские власти приняли решение собрать всех лучших игроков страны в клубе армии - "Гонведе". Наверху посчитали, что такую команду можно будет использовать в пропагандистских целях, и не ошиблись.

Вообще послевоенная Венгрия была плохим местом. Индустриализация и коллективизация большого фаната Сталина Матьяша Ракоши привела страну к обнищанию, гиперинфляции и разрухе. Футбольные победы были отдушиной для униженного народа. Ну а власти без стыда приписывали их себе.

***

Особого размаха пропаганда достигла в 1953 году, когда Венгрия сыграла два товарищеских матча против англичан.

Родоначальники футбола до тех пор игнорировали континентальные турниры, и даже не воспринимали их всерьез. А с "маленького толстячка" Пушкаша и вовсе посмеивались.

Каково же было удивление 110 тысяч зрителей на "Уэмбли", когда "Могучие мадьяры" камня на камне не оставили от обороны их любимцев, победив с теннисным счетом 6:3! Героем встречи стал Хидегкути, оформивший эффектный хет-трик. После матча его опекун Гарри Джонстон был в шоке: "У этих венгров какой-то центр неправильный. Столба я ловил бы без вопросов. А за ним пришлось гоняться по всему полю, даже на чужую половину забегать. Ну, предупредили бы".

Впрочем, и предупреждение тоже не сработало. Когда в том же году англичане нанесли ответный визит в Будапешт, то их и подавно унизили - 1:7.

После игры партийная газета написала: "Это не просто престижная спортивная победа, но она также показала мощь социалистического строя и его важность для стремительного прогресса во всех сферах, включая и спорт".

***

На чемпионате мира-1954 от венгров не ждали ничего, кроме уверенной победы. И они действительно на нее наиграли, пройдя сложнейшую сетку даже без травмированного Пушкаша - Майор, отыгравший без замен три сезона кряду, вдруг сломался во второй игре группового раунда.

В его отсутствие функции лидера взял на себя Кочиш, "Золотая голова", который наколотил на турнире аж 11 мячей. В том числе, его голы позволили победить сильные сборные Бразилии и Уругвая.

Финал с Германией казался простым для "Могучих мадьяров" - в группе они даже не заметили немцев, победив 8:3. Но те тогда схитрили, выпустив неосновной состав. На финал же у "Бундестим" вышли все сильнейшие, и они бегали с таким рвением, что впоследствии Пушкаш обвинил их в допинге. Безосновательно, скорее всего, но Майора можно понять. Он хромой вышел на финал, однако все равно остался без приза - за пару минут до конца Гельмут Ран провел решающий гол.

Позже ту игру немцы назовут "чудом в Берне". Для них это был знаковый день - первая победа для их народа после ужасов Второй мировой. Венгры же по сей день называют те события не иначе, как "бернская катастрофа".

***

Теоретически у "Золотой команды" оставался шанс взять реванш на ЧМ-1958 - костяк коллектива был еще молод и даже через два года и близко не подавал признаков спада.

Так, в сентябре 56-го венгры на "Лужниках" нанесли первое в истории домашнее поражение сборной СССР - 1:0. Отношениям двух стран это, мягко говоря, не помогло, но автору гола Золтану Цибору было плевать - накануне революции он уже вовсю помогал бунтовщикам.

Собственно, когда после южноамериканского турне венграм пришлось решать, что делать дальше, он не сомневался ни секунды. Цибора с оружием заметили среди защитников ратуши от верных властям частей во время бойни, и дома его не ждало ничего хорошего.

Пушкаш и Кочиш тоже остались на Западе - у суперзвезд хватало выгодных предложений от топ-клубов. Майор как-то признавался, что в "Гонведе" ему платили 4,500 флоринов как военнослужащему, тогда как дон Сантьяго Бернабеу без переговоров предложил 32,000 долларов в год.

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Ференц Пушкаш в футболке "Реала"

А вот Дьюла Грошич сомневался до последнего. Он уже был на крючке у спецслужб за яростную критику режима Ракоши, а тут вдобавок еще и не вернулся домой в срок. Но вратарь сильно скучал по дому, и в итоге через неполный год таки поехал в Венгрию, где его уже на границе арестовали и отправили за решетку. Пришлось Грошичу подписать все выдвинутые обвинения, отсидеть полгода бана, и лишь затем ему разрешили вернуться на поле - правда, уже не в "Гонвед".

***

Впоследствии он сыграет еще на двух чемпионатах мира - причем в 1962-м, будучи последним из "Золотой команды" в составе Венгрии, выйдет в основе на Испанию, за которую будет играть натурализованный Пушкаш. Бывшие друзья пожмут друг другу руки - и без промедления разойдутся в разные стороны.

Дома Майор был вне закона - и даже во время телетрансляций его фамилию не называли, ограничиваясь номером на футболке. И так останется вплоть до середины 80-х.

Венгерское восстание было подавлено в крови после того, как 4 ноября советские дивизии под командованием Георгия Жукова и Ивана Конева штурмовали Будапешт. Местные сражались отчаянно, и немало их полегло на улицах родного города. Но шансов как таковых не было.

Конец Могучих мадьяров: как революция уничтожила Золотую команду - изображение 3
Восставшие на улицах Будапешта

Примечательно, что по слухам когда Никита Хрущев набрал генсека венгерской Партии труда Эрне Гере, то даже он, поклонник Сталина и сподвижник Ракоши, промолчал в трубку. Тем не менее, это не спасло Венгрию от вторжения, а вождей революции - от казни. Имре Надь и еще около 350 активных участников движения были повешены; еще около 13 тысяч человек получили тюремные сроки.

В попытке сбежать от ужасов войны свыше 200 тысяч венгров отправились в Австрию, где их поначалу расселили в лагерях беженцев. Позже они разъехались по странам Запада.

***

Что же до "Могучих мадьяров", то Пушкаш стал легендой "Реала" - в одной только Примере он наколотил 155 голов. Этот показатель с тех пор превзошли лишь Роналду, Рауль и Бензема. И это при том, что Майор прибыл в Мадрид в 31 год, имея 18 лишних кило.

Кочиш проделал почти то же самое в "Барселоне", куда его и Цибора забрал Ласло Кубала - еще один гениальный венгр, сбежавший из лап социализма еще раньше, в 49-м. Вместе венгерское трио, а также Эваристо и Луис Суарес навязали неслабую конкуренцию гениальному в те годы "Реалу" и даже взяли два чемпионства.

Конец Могучих мадьяров: как революция уничтожила Золотую команду - изображение 4
Кочиш, Кубала и Цибор в "Барселоне"

Ну а сборная Венгрии, тем временем, начала стремительное пике вниз. В революционные дни она осталась не только без золотого настоящего, но и без будущего тоже. Венгерская молодежка в полном составе не вернулась из Англии, где проводила товарищеский матч. Впоследствии суперзвезд из тех парней не вышло, но некоторые таки построили добротные карьеры: Ласло Кашаш поиграл за "Реал"; Тибор Лоренч - за "Баварию"; Тибор Шалай - за "Барсу".

Те же ребята, что остались, в первом матче после революции уступили скромной Норвегии (1:2), как бы просигнализировав всему миру, что эра "Золотой команды" ушла в небытие. Отныне уделом венгров стали редкие сенсации на больших турнирах, а с 90-х - и вовсе отборочные циклы.

Коммунисты, собравшие всех гениев эпохи в одном месте, по привычке все сами и уничтожили.

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В статье: Ференц Пушкаш Шандор Кочиш Ладислав Кубала сборная Венгрии
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