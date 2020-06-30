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Коррупция в ФИФА: пособник Блаттера отстранен от футбола на 10 лет

Общие новости
(1 голосов)

Комитет по этике беспощаден

Коррупция в ФИФА: пособник Блаттера отстранен от футбола на 10 лет
Новина українською

Бывший финансовый директор и заместитель генсека ФИФА Маркус Каттнер отстранен на 10 лет от любой деятельности, связанной с футболом.

Такое решение принял Комитет ФИФА по этике. Кроме того, немца оштрафовали на 940 тысяч евро.

Следствие установило, что Каттнер вместе с экс-главой ФИФА Зеппом Блаттером и бывшим генсеком организации Жеромом Вальке в 2011-15 годах присвоили и разделили около 80 млн долларов различных бонусов.

Утечка денег вскрылась в мае 2016-го; тогда же Каттнер был уволен со своего поста и попал под подозрение в растрате средств.

Ранее Блаттер и Вальке тоже были отстранены от футбола на 10 лет. При этом в отношении экс-генсека ФИФА продолжает расследование швейцарская прокуратура по делу о передаче ТВ-прав на чемпионаты мира и Кубки конфедераций катарской компании beIN Sports.

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В статье: ФИФА Жером Вальке Зепп Блаттер
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
30.06.2020 в 20:37
А Инфантиньо? Слабо?
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