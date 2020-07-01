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Марадона может возглавить сборную Испании

Общие новости
(1 голосов)

Если Антонио Торрес станет президентом RFEF

Марадона может возглавить сборную Испании
Новина українською

Главный тренер "Химнасия и Эсгрима" Диего Марадона может возглавить национальную сборную Испании. Такой поворот может произойти, если Антонио Торрес станет новым президентом Федерации футбола Испании (RFEF), как сообщает Marca.

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Бывший футболист и арбитр стал кандидатом на пост главы RFEF в феврале, его соперником на предстоящих выборах будет Луис Рубиалес, который является президентом федерации на данный момент.

По словам Торреса, он уже достиг договоренности с агентами Марадоны. В случае назначения аргентинца перед "Красной Фурией" будет стоять задача выхода в финал ЧМ-2022.

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В статье: Испания Диего Марадона Луис Рубиалес
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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viajador (ФК Потіївка)
01.07.2020 в 10:10
Дурня.
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zago31
01.07.2020 в 10:00
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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zharikss (Секешфехервар)
01.07.2020 в 09:57
Аплодую стоячи....такої х...ні цей сайт ще не писав!!!браво!!!!!
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