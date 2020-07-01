Марадона может возглавить сборную Испании
Если Антонио Торрес станет президентом RFEF
Главный тренер "Химнасия и Эсгрима" Диего Марадона может возглавить национальную сборную Испании. Такой поворот может произойти, если Антонио Торрес станет новым президентом Федерации футбола Испании (RFEF), как сообщает Marca.
Бывший футболист и арбитр стал кандидатом на пост главы RFEF в феврале, его соперником на предстоящих выборах будет Луис Рубиалес, который является президентом федерации на данный момент.
По словам Торреса, он уже достиг договоренности с агентами Марадоны. В случае назначения аргентинца перед "Красной Фурией" будет стоять задача выхода в финал ЧМ-2022.
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Источник:Marca
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Комментарии (3)
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viajador (ФК Потіївка)
01.07.2020 в 10:10
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zago31
01.07.2020 в 10:00
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zharikss (Секешфехервар)
01.07.2020 в 09:57
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