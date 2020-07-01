Марадона может возглавить сборную Испании

Главный тренер "Химнасия и Эсгрима" Диего Марадона может возглавить национальную сборную Испании. Такой поворот может произойти, если Антонио Торрес станет новым президентом Федерации футбола Испании (RFEF), как сообщает Marca.

Бывший футболист и арбитр стал кандидатом на пост главы RFEF в феврале, его соперником на предстоящих выборах будет Луис Рубиалес, который является президентом федерации на данный момент.

По словам Торреса, он уже достиг договоренности с агентами Марадоны. В случае назначения аргентинца перед "Красной Фурией" будет стоять задача выхода в финал ЧМ-2022.