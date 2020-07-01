Последний турнир имени тики-таки: ровно 8 лет назад Испания обыграла Италию в финале ЕВРО-2012

Финал чемпионата Европы по футболу-2012 состоялся 1 июля 2012-го на "Олимпийском" в Киеве между сборной Испании и сборной Италии. Обслуживал встречу португалец Педру Проэнса. Интересно, что команды уже встречались на групповом этапе ЕВРО (1:1).

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Перед встречей состоялась заключительная церемония чемпионата, в которой было задействовано более 600 человек. Певица Oceana исполнила официальную песню ЕВРО-2012 – Endless Summer.

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"Красная Фурия" завоевала право на выход в финал, победив 27 июня Португалию (4:2) в серии пенальти. "Скуадра Адзурра" вышла в финал после успеха в матче 28 июня над Бундестим (2:1).

Испания отпраздновала победу в финале со счетом 4:0 (Силва, Альба, Торрес, Мата) – два мяча сборная Италии пропустила, играя в меньшинстве, но не из-за удаления, а из-за того, что Тиагу Мотта не смог продолжить игру из-за травмы, а все три замены к тому времени Чезаре Пранделли уже использовал.

Отметим, что испанцы взяли золотые медали на чемпионате мира в 2010 году, а также на ЕВРО-2008 и ЕВРО-2012.