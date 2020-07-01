Усиление для Реброва: Ференцварош подписал экс-вратаря Ливерпуля
Правда там он скорее числился
Чемпион Венгрии "Ференцварош" подписал контракт с Адамом Богданом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Он перешел в команду в качестве свободного агента. Детали контракта не сообщаются. Последним клубом Адама был "Хайберниан", а наибольшую известность он получил как игрок "Ливерпуля". Правда за пять лет контракта он провел лишь пять матчей.
Transfer News | FTC signs Bogdán Ádám. Welcome to the team! #fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/eSbjb6FNX2— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) July 1, 2020
Отметим, что до этого "Ференварош" выкупил украинского вингера.
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