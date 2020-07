Усиление для Реброва: Ференцварош подписал экс-вратаря Ливерпуля

Чемпион Венгрии "Ференцварош" подписал контракт с Адамом Богданом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Он перешел в команду в качестве свободного агента. Детали контракта не сообщаются. Последним клубом Адама был "Хайберниан", а наибольшую известность он получил как игрок "Ливерпуля". Правда за пять лет контракта он провел лишь пять матчей.

Transfer News | FTC signs Bogdán Ádám. Welcome to the team! #fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/eSbjb6FNX2