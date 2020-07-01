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Усиление для Реброва: Ференцварош подписал экс-вратаря Ливерпуля

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Правда там он скорее числился

Усиление для Реброва: Ференцварош подписал экс-вратаря Ливерпуля
UA-Футбол
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Чемпион Венгрии "Ференцварош" подписал контракт с Адамом Богданом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Он перешел в команду в качестве свободного агента. Детали контракта не сообщаются. Последним клубом Адама был "Хайберниан", а наибольшую известность он получил как игрок "Ливерпуля". Правда за пять лет контракта он провел лишь пять матчей.

Отметим, что до этого "Ференварош" выкупил украинского вингера.

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В статье: Ференцварош (Будапешт) Адам Богдан
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