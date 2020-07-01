Чигринский забил второй гол в сезоне. Снова пострадал ПАОК

Центральный защитник Дмитрий Чигринский, выступающий за АЕК, отметился голом в матче 5-го тура второго этапа греческой Суперлиги против ПАОК (2:0).

Украинец воспользовался ошибкой вратаря и головой отправил мяч в ворота с дальней штанги при подаче со стандарта.

Для 33-летнего Чигринского это уже второй гол в текущем сезоне. Что любопытно, первый мяч он тоже провел в ворота ПАОК в сентябре 2019-го.

В общей сложности на счету ветерана 17 полных матчей в текущем чемпионате Греции. Он является твердым игроком основы АЕК, который благодаря сегодняшней победе догнал ПАОК в таблице. Теперь команды делят 2-3 места, набрав по 59 очков.

Ранее СМИ писали, что Чигринский, скорее всего, покинет АЕК по окончании текущего сезона.