Львица среди овец: в США футболистка не преклонила колено, бойкотировав Black Lives Matter

Вратарь американского клуба "Норт Каролина Карридж" Саманта Мерфи демонстративно отказалась поддержать акцию "Black Lives Matter" перед поединком предсезонного турнира. Во время исполнения гимна США футболистки и тренерские штабы команд встали на одно колено с целью поддержать борьбу с расизмом с помощью специального перформанса.

Правда, Саманта решила этого не делать. О санкциях к Мерфи пока речи не идет. Отмечается, что эпизод не захотели включать в обзор поединка, но фотография быстро разлетелась по Интернету. Снимок вызвал положительную реакцию в Сети – пользователи хвалят девушку за смелость и называют патриоткой своей страны:

"Настоящие герои стоят во время исполнения гимна, а не склоняют колено".

"Львица среди овец".