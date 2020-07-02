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Львица среди овец: в США футболистка не преклонила колено, бойкотировав Black Lives Matter

Общие новости
(1 голосов)

Интернет вступился за девушку

Львица среди овец: в США футболистка не преклонила колено, бойкотировав Black Lives Matter
Новина українською

Вратарь американского клуба "Норт Каролина Карридж" Саманта Мерфи демонстративно отказалась поддержать акцию "Black Lives Matter" перед поединком предсезонного турнира. Во время исполнения гимна США футболистки и тренерские штабы команд встали на одно колено с целью поддержать борьбу с расизмом с помощью специального перформанса.

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Правда, Саманта решила этого не делать. О санкциях к Мерфи пока речи не идет. Отмечается, что эпизод не захотели включать в обзор поединка, но фотография быстро разлетелась по Интернету. Снимок вызвал положительную реакцию в Сети – пользователи хвалят девушку за смелость и называют патриоткой своей страны:

"Настоящие герои стоят во время исполнения гимна, а не склоняют колено".

"Львица среди овец".

"Эта молодая американка делает меня счастливым, благодарю ее за смелость и гордость за свою страну. Бог благословит США, а поблагодарю Бога за Саманту Мерфи".

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В статье: black lives matter
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Комментарии (3)
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недалековідКиева (Біла Церква)
02.07.2020 в 10:43
я не претендую на істину в останній інстанції, але там так все й було задумано: з однієї сторони дівчата стоять на правому коліні з іншої на лівому, посередині - Саманта з рукою на серці...
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0
0
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Динамо-машина (Киев)
02.07.2020 в 10:27
Молодец Саманта, браво!) Моё тебе уважение!)#Жизни Белых Важны!
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+1
0
Fritz (Кузнецовск)
02.07.2020 в 10:18
Дійсно молодець!!!! А то стадо на колінах нехай повзає!!!
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+2
0


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