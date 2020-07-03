Олег Дулуб может возглавить венгерскую Кишварду
Специалист может пойти по стопам Реброва
Экс-тренер "Карпат" и "Черноморца" Олег Дулуб может возглавить венгерскую "Кишварду".
Как сообщает Sport Arena, сейчас руководство венгерского клуба раздумывает о возможности приглашения беларуского специалиста.
В случае назначения Олег Дулуб будет рассматривать украинских футболистов для усиления венгерской команды.
Напомним, что в последнее время Дулуб работал консультантом в команде белорусской Первой лиги "Крумкачи".
Также отметим, что по итогам прошедшего сезона "Кишварда" заняла в чемпионате Венгрии 8-е место.
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Источник:Sport Arena
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