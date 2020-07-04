Чемпионат Казахстана снова ушел на карантин из-за вспышки COVID-19

Официальный сайт чемпионата Казахстана сообщил, что OLIMPBET-Лига снова уйдет на паузу. В стране новая волна зараженных на коронавирус.

С 5-го июля в Казахстане будет вновь введен карантин с ограничением на проведение массовых мероприятий. Чемпионат будет остановлен на 14 дней с с возможным продлением паузы.

"На основании решения Государственной Комиссии по противодействию распространения коронавирусной инфекции, с учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19 в Казахстане, с 5 июля 2020 года введены ограничительные меры на 14 дней.

В числе мер - запрет на проведение спортивных мероприятий. В зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране, ограничительные меры могут быть продлены на 2 недели либо ужесточены", - говорится в официальном заявлении OLIMPBET-Лиги.