Кто теперь в Барсу? Хави продлил контракт с Аль-Садд

Официальный сайт ФК "Аль-Садд" сообщает, что главный тренер Хави продлил контракт с клубом.

Соглашение с катарской командой рассчитано до конца сезона 2020/2021.

"Я рад и дальше тренировать "Аль-Садд". Целью команды всегда будет борьба за все титулы", – прокомментировал это событие испанский специалист.