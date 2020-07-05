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Кто теперь в Барсу? Хави продлил контракт с Аль-Садд

Общие новости
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Испанец будет работать в Катаре до конца сезона 2020/2021

Кто теперь в Барсу? Хави продлил контракт с Аль-Садд
Новина українською

Официальный сайт ФК "Аль-Садд" сообщает, что главный тренер Хави продлил контракт с клубом.

Соглашение с катарской командой рассчитано до конца сезона 2020/2021.

"Я рад и дальше тренировать "Аль-Садд". Целью команды всегда будет борьба за все титулы", – прокомментировал это событие испанский специалист.

Кто теперь в Барсу? Хави продлил контракт с Аль-Садд - изображение 1
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В статье: Барселона Хави Аль-Садд (Доха)
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Источник:
ФК "Аль-Садд"
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