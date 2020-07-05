Кто теперь в Барсу? Хави продлил контракт с Аль-Садд
Испанец будет работать в Катаре до конца сезона 2020/2021
Официальный сайт ФК "Аль-Садд" сообщает, что главный тренер Хави продлил контракт с клубом.
Соглашение с катарской командой рассчитано до конца сезона 2020/2021.
"Я рад и дальше тренировать "Аль-Садд". Целью команды всегда будет борьба за все титулы", – прокомментировал это событие испанский специалист.
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Источник:ФК "Аль-Садд"
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