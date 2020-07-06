Не продержался и трех месяцев. Экс-тренер Карпат покинул Динамо Загреб
Но успел стать чемпионом страны
Игор Йовичевич больше не занимает пост наставника "Динамо" Загреб. Об этом сообщает официальный сайт хорватского клуба.
Он принял команду в конце апреля этого года. В семи матчах под его руководством они добыли три победы, но это не помешало "Динамо" стать чемпионом.
GNK Dinamo i Igor Jovićević sporazumno raskinuli ugovor https://t.co/I2YD41my7D #dinamozagreb— GNK Dinamo (@gnkdinamo) July 6, 2020
Отметим, что Йовичевич хорошо известен украинскому зрителю работой в львовских "Карпатах".
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Комментарии (1)
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beatles (Крижопіль)
06.07.2020 в 18:32
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