Не продержался и трех месяцев. Экс-тренер Карпат покинул Динамо Загреб

Игор Йовичевич больше не занимает пост наставника "Динамо" Загреб. Об этом сообщает официальный сайт хорватского клуба.

Он принял команду в конце апреля этого года. В семи матчах под его руководством они добыли три победы, но это не помешало "Динамо" стать чемпионом.

GNK Dinamo i Igor Jovićević sporazumno raskinuli ugovor https://t.co/I2YD41my7D #dinamozagreb — GNK Dinamo (@gnkdinamo) July 6, 2020

Отметим, что Йовичевич хорошо известен украинскому зрителю работой в львовских "Карпатах".