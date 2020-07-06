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Не продержался и трех месяцев. Экс-тренер Карпат покинул Динамо Загреб

Общие новости
(1 голосов)

Но успел стать чемпионом страны

Не продержался и трех месяцев. Экс-тренер Карпат покинул Динамо Загреб
UA-Футбол
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Игор Йовичевич больше не занимает пост наставника "Динамо" Загреб. Об этом сообщает официальный сайт хорватского клуба.

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Он принял команду в конце апреля этого года. В семи матчах под его руководством они добыли три победы, но это не помешало "Динамо" стать чемпионом.

Отметим, что Йовичевич хорошо известен украинскому зрителю работой в львовских "Карпатах".

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В статье: Динамо (Загреб) Игор Йовичевич
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Комментарии (1)
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beatles (Крижопіль)
06.07.2020 в 18:32
там была подстава! оказывается еще и работать надо!
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