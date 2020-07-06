Экс-игрок Бразилии: Пеле - лучший в истории. Только соединив Месси и Роналду можно получить такого же футболиста

Бразилец Тостао, который выиграл с командой чемпионат мира в 1970-м, уверен, что нынешние лучшие футболисты не могут достичь уровня Пеле.

"Я думаю, что Пеле был лучшим, чем кто-либо. Он - наиболее совершенный футболист. У него не было ни одного недостатка.

Месси - отличный игрок, но он не играет так хорошо головой и у него плохо развита слабая нога. Что касается Роналду, то он не может отдавать такие же передачи, как это делал Пеле. Только скрестив их двух, можно получить игрока столь высокого уровня", - заявил Тостао.

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За свою карьеру Пеле забил 1289 голов в 1363 играх.