Экс-игрок Бразилии: Пеле - лучший в истории. Только соединив Месси и Роналду можно получить такого же футболиста
Такое громкое заявление было подкреплено аргументами
Бразилец Тостао, который выиграл с командой чемпионат мира в 1970-м, уверен, что нынешние лучшие футболисты не могут достичь уровня Пеле.
"Я думаю, что Пеле был лучшим, чем кто-либо. Он - наиболее совершенный футболист. У него не было ни одного недостатка.
Месси - отличный игрок, но он не играет так хорошо головой и у него плохо развита слабая нога. Что касается Роналду, то он не может отдавать такие же передачи, как это делал Пеле. Только скрестив их двух, можно получить игрока столь высокого уровня", - заявил Тостао.
За свою карьеру Пеле забил 1289 голов в 1363 играх.
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Комментарии (5)
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Smooth da Hustler (Львів)
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olegirkovskiy (Dnepr)
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мы за динамо (киев)
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Dr. House (Подолье)
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Algrab (Костопiль)
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