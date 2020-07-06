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Экс-игрок Бразилии: Пеле - лучший в истории. Только соединив Месси и Роналду можно получить такого же футболиста

Общие новости
(1 голосов)

Такое громкое заявление было подкреплено аргументами

Экс-игрок Бразилии: Пеле - лучший в истории. Только соединив Месси и Роналду можно получить такого же футболиста
UA-Футбол
Новина українською

Бразилец Тостао, который выиграл с командой чемпионат мира в 1970-м, уверен, что нынешние лучшие футболисты не могут достичь уровня Пеле.

"Я думаю, что Пеле был лучшим, чем кто-либо. Он - наиболее совершенный футболист. У него не было ни одного недостатка.

Месси - отличный игрок, но он не играет так хорошо головой и у него плохо развита слабая нога. Что касается Роналду, то он не может отдавать такие же передачи, как это делал Пеле. Только скрестив их двух, можно получить игрока столь высокого уровня", - заявил Тостао.

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За свою карьеру Пеле забил 1289 голов в 1363 играх.

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В статье: Лионель Месси Бразилия Криштиану Роналду Пеле Тостао
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Комментарии (5)
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Smooth da Hustler (Львів)
06.07.2020 в 19:46
А где Пеле играл, в чемпионате Бразилии и млс. Так что сравнения неуместны.
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0
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olegirkovskiy (Dnepr)
06.07.2020 в 19:42
Сейчас это совсем другая игра,за это время поменялось все-я видел игру и Пеле,Мародоны,но с такой скоростью как работает с мячом Месси-он лучший...
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мы за динамо (киев)
06.07.2020 в 19:37
пелє -- король. всі інші стоять тихо знявши шляпу та схиливши голову.
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0
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Dr. House (Подолье)
06.07.2020 в 19:10
В принципе да. Сравнить не сравняемое, также как впихнуть не впихуемое невозможно.
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+2
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Algrab (Костопiль)
06.07.2020 в 19:23
Точно. Кожен з них по своєму геніальний гравець.
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0
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