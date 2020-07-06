По стопам Тимощука: Вагнер Лав переходит в Кайрат

36-летний форвард Вагнер Лав прибыл в Казахстан для подписания контракта с "Кайратом", детали которого уже утрясены.

"Я надеюсь, мы быстро закончим со всеми формальностями, я пройду медосмотр и приступлю к тренировкам. Также я с нетерпением ожиданию официальных матчей, поскольку хочу показать себя и забивать голы", - заявил ветеран официальному сайту клуба.

Ранее СМИ писали, что соглашение Вагнера Лава с "Кайратом" будет рассчитано до окончания текущего сезона в Казахстане.

При этом в данный момент тамошний чемпионат приостановлен на карантин из-за повторной вспышки коронавируса в стране. Если не будет форс-мажора, турнир возобновится с 18 июля.

Вагнер Лав до недавнего времени играл за "Коринтианс", а на пике карьеры выступал за московский ЦСКА (2004-13, с перерывами). Суммарно на его счету около 300 голов в разных турнирах.