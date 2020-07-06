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Рестарт не для всех: лучший игрок МЛС-2019 не вернется на поле из-за коронавируса

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Карлос Вела боится пандемии

Рестарт не для всех: лучший игрок МЛС-2019 не вернется на поле из-за коронавируса
Новина українською

МЛС возвращается 8 июля, но лучший игрок и по совместительству топ-бомбардир лиги в прошлом сезоне (36 голов в 33 матчах) Карлос Вела пока вне игры.

Мексиканец не захотел ехать со своим ФК "Лос-Анджелес" на матч во Флориду из-за тревожной статистики по коронавирусу в штате, сообщает Los Angeles Times. Свой отказ Карлос мотивировал тем, что у него беременная жена и маленький сын.

Ранее руководство МЛС разрешило игрокам добровольно выбирать, готовы ли они играть в условиях пандемии COVID-19. Подавляющее большинство решили вернуться на поле.

31-летний Вела хорошо известен в Европе по выступлениям за "Арсенал" (64 матча, 11 голов) и "Реал Сосьедад" (250 матчей, 73 гола).

США остаются мировым лидером по распространению COVID-19 - в среднем за сутки вирус находят у 45-50 тысяч американцев.

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В статье: Карлос Вела МЛС ФК "Лос-Анджелес" коронавирус
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