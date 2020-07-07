Живая легенда: Эмре забил гол в четвертом десятилетии подряд

Знаменитый капитан "Фенербахче" Эмре Белозоглу укрепил свой легендарный статус в турецком чемпионате.

Сегодня 39-летний полузащитник фирменным ударом с левой ноги поразил ворота "Генчлербирлиги" (1:1), забив свой дебютный гол в 2020 году.

Как сообщает Opta, это первый случай в Турции, когда игрок забивал в Суперлиге в четырех десятилетиях подряд. До этого Эмре отличался в 90-е, нулевые и десятые. Суммарно на его счету 51 гол в 384 матчах турецкого первенства.

Мировую славу Эмре обрел в "Галатасарае" в 1999-01 годах, после чего выступал в Европе за "Интер", "Ньюкасл" и "Атлетико" Мадрид.