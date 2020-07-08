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Почти половина подписчиков Ливерпуля в Твиттере – ненастоящие. У Барселоны таких – 25% от общего числа

Общие новости
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"МЮ" и "Реал" почти первые с конца рейтинга

Почти половина подписчиков Ливерпуля в Твиттере – ненастоящие. У Барселоны таких – 25% от общего числа
Новина українською

Компания Compare Bet провела исследование по числу фейковых подписчиков аккаунтов футбольных клубов в Твиттере.

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Лидирует нидерландский "Аякс" – 58% тех, кто "следит" за новостями амстердамского гранда в этой социальной сети, являются фейками. Близки к голландцам по показателям "Рома", "Наполи", "Ливерпуль" и миланский "Интер". С полной версией рейтинга можно ознакомиться в публикации Кристофа Терье.

У "Барселоны" – 25% от общего числа подписчиков являются ненастоящими, а у мадридского "Реала" таких на 8% меньше.

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В статье: Аякс (Амстердам) Барселона Реал (Мадрид) Ливерпуль Рома (Рим) Наполи (Неаполь) Твиттер
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