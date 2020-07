Почти половина подписчиков Ливерпуля в Твиттере – ненастоящие. У Барселоны таких – 25% от общего числа

Компания Compare Bet провела исследование по числу фейковых подписчиков аккаунтов футбольных клубов в Твиттере.

Лидирует нидерландский "Аякс" – 58% тех, кто "следит" за новостями амстердамского гранда в этой социальной сети, являются фейками. Близки к голландцам по показателям "Рома", "Наполи", "Ливерпуль" и миланский "Интер". С полной версией рейтинга можно ознакомиться в публикации Кристофа Терье.

The Plastic Twitter fan chart, according to https://t.co/zGbHaDuIVg. pic.twitter.com/ayJ5VoFaqn