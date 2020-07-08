Жизнь на максимальной скорости, или светловолосый Гарринча

В символическую сборную легендарного чемпионата мира 1958 года на позициях крайних форвардов вошли Мане Гарринча справа и Леннарт Скоглунд слева. Первый не забил ни одного гола на турнире, второй отличился лишь однажды. Однако они запомнились во время соревнований меньше разве что самого Диди, который получил награду лучшего футболиста чемпионата. Для бразильца это был шаг к мировой славе, швед же фактически поставил точку в своих выступлениях за сборную и шел к спаду в клубной карьере.

Общим между ними было то, что оба эти футболисты играли только так, как сами считали нужным, а за пределами футбола в турборежиме летели к неутешительному финалу.

На этот раз расскажу о Скоглунде. Он родился в Стокгольме накануне Рождества 1929 года и, может, именно поэтому всю жизнь считал веселым праздником с кучей сладких моментов и подарков. Поэтому когда сплошной "Boxing Day" в его жизни закончился, то улыбающийся парень не выдержал такого разочарования.

Игровой талант Леннарта был огромным, он играл в хоккей с мячом, хоккей с шайбой, а в гандболе даже достиг главного дивизиона. В футболе же ему доверяли выходить вместе со взрослыми уже в 14 лет. "Хитрый, быстрый, техничный" - так характеризовали Скоглунда. Еще позже он прославится как выдающийся мастер исполнения угловых. Памятник в столице Швеции Леннарту сделан именно в виде подающего от флажка. К сожалению, иногда тот флажок скрывал и плохие тайны уникального футболиста.

За главную команду "Хаммарбю" официально он дебютировал в 16. Однако даже в 20 лет инсайд все еще не выступал в главном дивизионе Швеции. Переходы тогда не были массовыми, больших денег в футболе страны еще не водилось, поэтому ситуация Скоглунда не была слишком странной. Тем более о его сложном характере также все знали. И все же клуб АИК забрал к себе строптивого игрока, что вызвало скандал. Следствием того стал временный запрет выступать Скоглунду за новый клуб, из-за чего он и не имел опыта в главном дивизионе к ЧМ-1950. Зато еще в 1949-м вместе с АИКом он съездил в турне по Англии, где произвел яркое впечатление и даже привлек внимание тренера "Ливерпуля" Джорджа Кея. Вот и так бывает - АИК уступил "Арсеналу" 0:8, а сыграл хорошо.

Накануне чемпионата мира в Бразилии тренер сборной англичанин Джордж Рейнор, великий педагог и учитель футбола для Швеции, согласился провести спарринг-матч против сборной тех игроков, которых журналисты выбрали из числа обойденных его вниманием. И команда Рейнора уступила этой выставочной сборной 1:3. Джордж вынужден был взять на чемпионат мира Леннарта Скоглунда, ведь именно он и устроил избиение его подопечных.

Сборная тогда сильно пострадал из-за победы на Олимпиаде 1948 года. Турнир был выдающимся, тогда из-за паузы, связанной со Второй Мировой войной, многие команды смогли привезти всех сильнейших игроков (они же не выступали на чемпионатах мира). На "Уэмбли" Швеция в финале одолела Югославию 3:1 и сразу итальянские представители набросились на феноменальное трио атаки Грен-Нордаль-Лидхольм, или "Гре-Но-Ли". В то время выступления за пределами родины ставили для футболиста крест на выступлениях за сборную. Всего из олимпийских чемпионов 1948 восемь отправились за границу. Поэтому в 1950-м шведы никак не числились серьезными претендентами на титул.

В группе Швеция наткнулась на Италию и Парагвай, две действительно сильные команды. В первом же матче против "Скуадры Адзурры" подопечные Джорджа Рейнора сенсационно победили соперника. Скоглунд не просто был в основе. Уже этот один матч создал вокруг него ажиотаж, хотя Леннарт не забил. Представители нескольких итальянских клубов уже стремились его подписать. Следующий соперник Парагвай также имел большой авторитет. 1947 и в 1949 лет команда была второй на чемпионатах Южной Америки, а затем 1953 станет победителем таких соревнований.

С ним пришлось помучиться и вновь Скоглунд не забил, но был звездой на поле - итог встречи ничья 2:2, которая после победы Италии над Парагваем гарантировала выход в следующий этап.

Против невероятной Бразилии у шведов шансов не было - 1:7, а вот против будущего чемпиона Уругвая сыграли неплохо, порой переигрывали, но мастерство Варелы и Мигеса стало решающим фактором успеха "голубых" 3:2. Скоглунд ошибся однажды в очень хорошей ситуации, а в конце отдал прекрасный пас на партнера, который потерял возможность забить.

Последний матч, который принес Швеции третье место, против Испании Леннарт уже не сыграл. Он после победы над Италией чуть не каждую ночь шел в загул, возвращаясь утром, администратор сборной Путте Кок не мог его найти, и тренер за несколько часов до выезда на стадион еще не знал, будет ли в его распоряжение левый крайний. После же двух поражений Леннарт публично раскритиковал наставника сборной, заявляя, что он совершенно неспособен изменить рисунок игры и перехитрить соперника. Отношения Рейнора со Скоглундом отдельная и странная история. Не стоит обходить вниманием тот факт, что именно англичанин брал Леннарта в АИК и некоторое время с ним работал в клубе.

По возвращении на родину Скоглунд, носивший прозвище "Нака", наконец дебютировал в чемпионате Швеции, а также выиграл кубок страны.

Далее же была дорога в Италию, места наибольшей славы этого игрока и начала тотальной деградации. "Интернационале" был наиболее успешным в борьбе за шведского крайнего, а главным конкурентом у него выступил бразильский "Сан-Паулу", ведь именно на стадионе "Пакаэмбу" в Сан-Паулу Леннарт сыграл свои лучшие матчи на чемпионате мира.

В 1952 году Альфредо Фони, чемпион мира и знаменитый в прошлом игрок совершил тактическую революцию в "Интере", превратив команду с тотально атакующей на полностью осторожную, защитную. Он и выиграл первый скудетто за 13 лет для "Интера", затем повторил успех. Краеугольным камнем команды была гениальность одного игрока, Леннарта "Наки" Скоглунда. Несмотря на его успех, Фони был уволен президентом клуба Карло Массерони, который считал, что тот разрушает дух игру. Звучит смешно, зная дальнейшую историю клуба, который не был изобретателем катеначчо, но стал его главным символом. Тогда "Интер" еще не был готов победить любой ценой. У Анджело Моратти будет другой взгляд на футбол.

В том "золотом" "Интере" за голы отвечали Бенито Лоренци и Иштван Ньерш. Очень технически действовал голландец Сервас Вилкес, а темп игре задавал Скоглунд. Он едва ли не единственный в команде не получал никаких заданий от тренера - Фони знал, что футбольный интеллект шведа гениальный, а лишние задачи только нервируют любимца публики. Период в Милане вынес "Наку" на пик славы. "Cabelo de Milho" - кукурузные рыльца, или кукурузный волос. Шевелюра у шведа была высокая и во время бега колебалась словно рыльца на поле кукурузы от волн ветра.

Богемный образ жизни, брак с "Мисс Италия" Нуччио Дзирелли. Казалось, все идет хорошо. Леннарт открыл успешный "Bar Nacka" в Милане. У него с Нуччио было двое детей и оба имели футбольный талант - Эверт играл за "Интер", а Джорджио немного выступал за "Милан". Также Скоглунд любил петь и в Швеции имел определенный успех как исполнитель песен, его промоутером стал Стиг Андерсон, человек, который сделает мировым брендом группу "АББА".

На самом деле жизнь "Наки" уже катилось в пропасть. Он страдал полной алкогольной зависимостью. Уже после "Интера", выступая за "Сампдорию" "Нака" настолько жаждать волшебного глотка, что прятал во время тренировок маленькую и плоскую бутылочку виски в углубление, где держится угловой флажок. Идя подавать корнер он приседал словно зашнуровывал бутсы, а на самом деле пил, чтобы восстановить силы. Семейную жизнь окончательно разрушила авария, в которой пьяный Скоглунд, что был за рулем, не пострадал, а вот жене и сыну понадобилась серьезная медицинская помощь.

Последним крупным выступлением Леннарта следует считать домашний чемпионат мира. Джордж Рейнор под давлением Лидхольма и Грена таки вернул Скоглунда, тем более ради успеха сборной позволили вызвать игроков иностранных клубов. Пятеро "итальянцев" стали стержнем той сборной и Швеция дошла до финала. Не без "домашнего" судейства, но дошла! Скоглунд не единожды критиковал Рейнора, иногда справедливо, как свидетельствуют лидеры той команды, но это точно не шло на пользу команде именно тогда.

Выступление на мундиале стало финальной точкой в ​​истории сборной Швеции и Скоглунд вместе. В 1964-м ему устроят торжественное прощание со сборной в товарищеской встрече с Польшей, но свои только десять настоящих матчей в национальной команде Леннарт провел только на чемпионатах мира!

До 1968-го Скоглунд еще пытался играть в футбол, еще мог собраться и время от времени быть королем левого фланга. Но силы таяли, а плохие привычки брали верх.

Пришлось работать электриком, что завершилось увольнение по понятным причинам. История Скоглунда завершилась в 45 лет, хотя все могло случиться раньше. Он еще за год до смерти пытался покончить с собой, неудачно. Накануне смерти "Нака" смог заработать немного денег и пошел в солидный ресторан итальянской кухни. Ему хотелось вспомнить предыдущую жизнь и тогдашние возможности. Обслуживать его столик взялся сам совладелец ресторана и он был поражен знаниями посетителя об итальянской кухне, местной энологии (науке о вине) и тому подобное. Между ними завязалась теплая беседа, вплоть пока легендарный Скоглунд не ошарашил ресторатора заявлением, что он тот самый "Нака". Это должен был быть его маленький психологический триумф, но случилось наоборот. Дядя сразу стал очень недобрым во взгляде и сказал, что еще маленьким его папа возил в Италию, где он был на матче "Интера" и знает как выглядит настоящий "Нака" Скоглунд. Толстый, лысый, спитый Леннарт даже не стал возражать. Он проиграл этот матч, он потерял даже право называться своим именем.

На следующий день Скоглунд закрыл окна и включил все газовые конфорки. Судмедэксперты определили, что перед самой смертью он таки передумал и попытался двинуться к двери, чтобы спастись. Но у него уже не было сил. Это случилось 45 лет назад – в июле 1975-го.

Максимальная скорость жизни истощила его. Однако со своими 10-11 матчами в сборной и только одним голом Скоглунд - легенда "Интера" и стабильно входит в символические сборные Швеции всех времен.

"Успех медленно убил его", - сказала мать "Наки" на похоронах.

Гарринча же прожил на четыре года больше, но также закончил жизненный путь на дне.

Кстати, внук "Наки" Джимми Ойвелстад был довольно успешным хоккеистом, два года выступал в НХЛ.