  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

ТОП-3 от Робина: Ван Перси не включил Роналду и Месси в число фаворитов на Золотой мяч

Общие новости
(1 голосов)

РВП не считает, что Криштиану и Лионель заслужили награду

ТОП-3 от Робина: Ван Перси не включил Роналду и Месси в число фаворитов на Золотой мяч
Новина українською

Нидерландский форвард Робин Ван Перси, который защищал цвета "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед", в своем Твиттере спрогнозировал результаты в борьбе за Золотой мяч-2020.

Читайте такжеБаллак: Ван Дейку повезло, что сейчас в АПЛ не играют Дрогба, Руни и Ван Перси

По мнению голландца, награду возьмет нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски. На втором месте хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне. Замкнул тройку претендентов представитель "Ливерпуля" Садио Мане.

Таким образом, 36-летний Ван Перси не включил в свой список Криштиану Роналду и Лионеля Месси. В текущем сезоне Левандовски забил 49 голов в 42 матчах за "Баварию" во всех турнирах, у Де Брюйне 30 матчей за "горожан" (11 голов и 18 результативных передач). Мане забил 16 мячей и отдал 9 голевых передач в 31 матче АПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Робин ван Перси Роберт Левандовски Лионель Месси Криштиану Роналду Садио Мане Кевин Де Брюйне
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...