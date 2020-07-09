ТОП-3 от Робина: Ван Перси не включил Роналду и Месси в число фаворитов на Золотой мяч
РВП не считает, что Криштиану и Лионель заслужили награду
Нидерландский форвард Робин Ван Перси, который защищал цвета "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед", в своем Твиттере спрогнозировал результаты в борьбе за Золотой мяч-2020.
По мнению голландца, награду возьмет нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски. На втором месте хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне. Замкнул тройку претендентов представитель "Ливерпуля" Садио Мане.
Таким образом, 36-летний Ван Перси не включил в свой список Криштиану Роналду и Лионеля Месси. В текущем сезоне Левандовски забил 49 голов в 42 матчах за "Баварию" во всех турнирах, у Де Брюйне 30 матчей за "горожан" (11 голов и 18 результативных передач). Мане забил 16 мячей и отдал 9 голевых передач в 31 матче АПЛ.
????@lewy_official— Robin van Persie (@Persie_Official) July 8, 2020
????@DeBruyneKev
????Sadio Mané https://t.co/MI41mpHVYD