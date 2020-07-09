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Украине на заметку: в Болгарии закрыли трибуны после вспышки COVID-2019

Общие новости
(1 голосов)

Спешить открывать стадионы определенно не стоит

Украине на заметку: в Болгарии закрыли трибуны после вспышки COVID-2019
Новина українською

Болгарские власти запретили посещать спортивные и другие массовые мероприятия после вспышки коронавируса, спровоцированной финалом местного Кубка, сообщает AP.

В финале 1 июля встречались ЦСКА и "Локомотив" (Пловдив). Матч закончился вничью 0:0, а по пенальти победу одержали "Железнодорожники" - 7:5. Но не это стало главным итогом противостояния.

На следующий день сразу у пятерых игроков "Локомотива" был обнаружен коронавирус; потом его нашли еще у десятков болельщиков. А еще через несколько дней - у сотни жителей Пловдива. Все из-за того, что игроки и фанаты после победы пошли праздновать в переполненные ночные клубы, где заразили еще немало народу.

Параллельно заболели на COVID сразу 16 игроков и сотрудников клуба "Черно Море" - у них болезнь обнаружили 6 июля после домашнего матча с "Царске Село". При этом один из игроков гостей Мартин Кавдански перед матчем сдал положительный тест на COVID, но его списали на ошибку.

Отметим, что болгарский чемпионат был одним из немногих в Европе, где открыли трибуны для зрителей сразу с момента рестарта 5 июня.

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В статье: ЦСКА (София) Чемпионат Болгарии коронавирус
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Комментарии (1)
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старий фан (Рівне)
09.07.2020 в 21:12
До чого тут вболівальники на стадіонах. В Білорусі та парашці грають з глядачами і нічого. Немає ні Уханю, ні Італії.
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