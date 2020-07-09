Украине на заметку: в Болгарии закрыли трибуны после вспышки COVID-2019

Болгарские власти запретили посещать спортивные и другие массовые мероприятия после вспышки коронавируса, спровоцированной финалом местного Кубка, сообщает AP.

В финале 1 июля встречались ЦСКА и "Локомотив" (Пловдив). Матч закончился вничью 0:0, а по пенальти победу одержали "Железнодорожники" - 7:5. Но не это стало главным итогом противостояния.

На следующий день сразу у пятерых игроков "Локомотива" был обнаружен коронавирус; потом его нашли еще у десятков болельщиков. А еще через несколько дней - у сотни жителей Пловдива. Все из-за того, что игроки и фанаты после победы пошли праздновать в переполненные ночные клубы, где заразили еще немало народу.

Параллельно заболели на COVID сразу 16 игроков и сотрудников клуба "Черно Море" - у них болезнь обнаружили 6 июля после домашнего матча с "Царске Село". При этом один из игроков гостей Мартин Кавдански перед матчем сдал положительный тест на COVID, но его списали на ошибку.

Отметим, что болгарский чемпионат был одним из немногих в Европе, где открыли трибуны для зрителей сразу с момента рестарта 5 июня.