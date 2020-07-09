ФИФА взяла ВАР под полный контроль. Ранее систему критиковали Коллина и Венгер

ФИФА разослала национальным федерациям письмо, в котором сообщила, что с 1 июля берет использование системы ВАР по всему миру под свой полный контроль, сообщает Sky Sports.

Ранее ВАР занимался IFAB - орган, отвечающий за принятие и внедрение изменений в футбольные правила.

В ФИФА считают, что некоторые национальные федерации неправильно интерпретируют систему, и поэтому она не обеспечивает максимально справедливые решения.

В частности, директор ФИФА по глобальному развитию Арсен Венгер критиковал судейство в АПЛ, настаивая, что арбитрам нужно брать на себя больше ответственности. Сейчас в Англии рекомендации таковы, что рефери лично смотрят повтор только в тех случаях, когда или вообще не видели эпизод, или же подсказка видео-ассистента противоречит их видению момента.

«Судьи должны чаще сами смотреть повторы, чтобы лично удостовериться, приняли они правильное решение или нет. Это важно для их уверенности, особенно пока у видео-ассистентов нету опыта такой работы. Пока это наиболее важное замечание», - заявлял француз.

В то же время глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина бросил камень в огород Германии, настаивая на унификации использования технологии по всему миру.

«Обязанность ФИФА - сделать так, чтобы ВАР работал везде одинаково. Правила не могут различаться в разных странах и континентах. Представьте, что игроки в своем чемпионате привыкли к одним правилам, а потом на международном турнире столкнулись с другими. Они будут шокированы», - считает знаменитый судья.

Во что выльются инициативы ФИФА пока до конца непонятно, но на Sky Sports уверены - в работе ВАР грядут изменения. По крайней мере, в тех странах и лигах, где она работает иначе, чем на ЧМ-2018.