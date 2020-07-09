Это провал: два клуба МЛС ушли на карантин в день рестарта

Рестарт сезона в МЛС 8 июля прошел явно не по сценарию. Сразу в двух клубах нашли более десятка зараженных на COVID-19.

Как сообщает официальный сайт лиги, еще во вторник десятеро игроков и тренеров ФК "Даллас" сдали положительные тесты на коронавирус, после чего вся команда ушла на двухнедельный карантин.

Сегодня эту судьбу повторил и ФК "Нэшвилл" - у него сразу девятеро игроков первой команды оказались больны на COVID-19. Как результат, игру с "Чикаго Файр" пришлось отложить.

Последнюю неделю в США фиксируется рекордный всплеск заболеваемости на COVID - например, вчера было свыше 58,000 новых больных. Из-за этого ведущие американские спортивные лиги - NBA, NHL и NFL - все еще остаются на карантине.

Ранее отказался возвращаться на поле лучший игрок МЛС прошлого сезона Карлос Вела - он опасается за свою семью.