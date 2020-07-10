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Роналду о победе на Евро-2016: Это был самый важный титул в карьере!

Общие новости
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Ровно 4 года назад в этот день Португалия стала чемпионом Европы

Роналду о победе на Евро-2016: Это был самый важный титул в карьере!
Новина українською

Сегодня, 10 июля - годовщина победы сборной Португалии на Евро-2016. Тогда португальцы минимально обыграли Францую в финале чемпионата Европы.

Форвард туринского "Ювентуса" и капитан португальской сборной Криштиану Роналду вспомнил тот знаменательный день.

"В этот день 4 года назад все мы пережили исторический и уникальный день! Для меня это был, несомненно, самый важный титул в карьере!" – написал Криштиану Роналду в инстаграме.

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В статье: Криштиану Роналду сборная Франции сборная Португалии Евро 2016
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