Роналду о победе на Евро-2016: Это был самый важный титул в карьере!

Сегодня, 10 июля - годовщина победы сборной Португалии на Евро-2016. Тогда португальцы минимально обыграли Францую в финале чемпионата Европы.

Форвард туринского "Ювентуса" и капитан португальской сборной Криштиану Роналду вспомнил тот знаменательный день.

"В этот день 4 года назад все мы пережили исторический и уникальный день! Для меня это был, несомненно, самый важный титул в карьере!" – написал Криштиану Роналду в инстаграме.