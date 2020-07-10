Официально: Висенте Гомес возглавил клуб из Азербайджана
Контракт на два года
Висенте Гомес, который некоторое время работал в Украине, трудоустроился в Азербайджане.
Испанский специалист принял предложение футбольного клуба "Сабах" из города Баку. Контракт был подписан сроком на два года.
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В последнем сезоне "Сабах" финишировал на шестом месте в регулярном чемпионате. В кубке страны они дошли до стадии четвертьфинала.
Напомним, что Гомес работал в Украине в тренерском штабе "Динамо", а после этого был наставником донецкого "Олимпика".
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Источник:ФК "Сабах"
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