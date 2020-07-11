Договорняки, аферисты и барахолка на Раздане: печальные реалии армянского футбола

Знаете, а ведь когда "Арарат" побеждал "Баварию", до рождения Егора Лугового оставалось более двадцати лет. А до начала его бесславной карьеры еще больше.

Тем не менее, сегодня армянский футбол ассоциируется, прежде всего, с этим любителем тотализатора, а не с серьезными спортивными достижениями. Причем если сборная хоть иногда напоминает о себе - так, в отборе на Евро-2012 она одержала сразу пять побед, то с клубами вообще беда. Ни разу в постсоветскую эру армяне не играли в групповых раундах еврокубков.

Печальное зрелище для тех, кто застал успехи "Арарата" 70-х. Сильная была команда - даже по меркам Европы. А у себя дома и вовсе легендарная. Жаль, продолжения она так и не получила.

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На неделе украинские СМИ всколыхнула новость, что сразу 25 наших соотечественников были дисквалифицированы в Армении за договорные матчи.

Преимущественно это малознакомые фамилии - некоторые даже из чемпионатов Крыма и, прости господи, ДНР. Но были там и известные личности - вроде бывшего президента ПФК "Сумы" Ростислава Козыра и игрока этой команды Егора Лугового. Оба в Украине пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи. При этом Луговой после бана даже рекламировал ставки. Дескать, получилось у меня - получится и у вас.

Схлопотал дисквалификацию и заслуженный тренер Украины Евгений Писковец, последние годы промышлявший в странноватых клубах из Грузии и Латвии. Нашли себя в списке также экс-тренер "Арсенала" Сергей Литовченко и бывший хавбек "Таврии" Олег Гуменюк.

Честно говоря, первая мысль, которая пришла в голову после всего этого - а как личности, пожизненно отстраненные от футбола на родине, получили разрешение на работу в Армении? Что за бред там вообще происходит?

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Для нас, украинцев, армянский футбол - это, прежде всего, экс-звезда "Шахтера" Генрих Мхитарян; потом еще обилие легионеров средней руки; ну и, конечно, редкие удачи сборной.

Старшее поколение знает больше - им повезло лично наблюдать за тем, как творилась история "Арарата". Еще в конце 60-х ереванский клуб начал поднимать голову. А в 70-м не без помощи знаменитого коммуниста, сподвижника Сталина Анастаса Микояна началось строительство стадиона "Раздан" - третьего по емкости во всем Союзе.

Вообще в те годы центральные власти не разрешали такие огромные стройки в провинции, но в "Арарате" мотивировали это небольшой площадью республики - дескать, на матчи будут съезжаться со всей Армении, поэтому 75,000 - самое оно. В принципе, так это и было.

Арена в Разданском ущелье была архитектурным чудом своего времени. Ходили слухи, что она могла быть еще громаднее, но в Москве умерили пыл кавказцев, ведь в таком случае ереванский стадион превзошел бы "Лужники". Партия такое допустить не могла.

В любом случае, стадион вышел шикарный. Открыли его в мае 71-го - и с этого момента началась золотая эпоха "Арарата". Через два года команда Никиты Симоняна сенсационно оформила Золотой дубль, еще через два года подняла над головой Кубок СССР. Лидеры того "Арарата" вызывались в сборную, а Левон Иштоян был так популярен на Кавказе, что это даже обыграли в "Мимино".

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Ну и, конечно, отдельная история - матчи с великой "Баварией" в четвертьфинале КЕЧ-1974. В гостях "Арарат" уступил 0:2, но дома, в Ереване Беккенбауэр, Мюллер, Хенесс и другие легенды почти дрогнули.

Впоследствии капитан "Арарата" Оганес Заназанян рассказывал, что Кайзер Франц перед игрой, посмотрев на пылающие от зажженных газет трибуны "Раздана", попробовал договориться о ничьей, но нарвался на отказ. "Поле ровно, бол круглый, мы победим", - на советском английском объяснил Беккенбауэру лидер армян, и оказался прав.

Гол Аркадия Андреасяна плохо видно на видеозаписях того времени - техника в СССР была не в почете, если только ею нельзя было нанести урон Америке. Но зато битком набитый "Раздан" видел все - и взревел, предвкушая успех. Но нет. "Бавария" все-таки выдержала, прошла дальше и выиграла тот Кубок, в финале одолев "Лидс" (2:0).

С тех пор немцы еще неоднократно будут выступать в решающих матчах всех на свете турниров, а вот армяне - ни разу. Середина 70-х так и останется их высшей точкой, апогеем, после которого пошел регресс, приукрашенный гением Хорена Оганесяна. Техничный хавбек дебютировал за "Арарат" в том самом матче с "Баварией", а потом провел в клубе десять блестящих лет, прежде чем пал жертвой интриг. Система медленно, но верно прогнивала - и с ней рушилось все.

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Девяностые в стране ознаменовались тяжелейшей войной за Нагорный Карабах, или Арцах, как его называют сами армяне. Какой там футбол - в Ереване даже свет не всегда включали. Нищета стояла жуткая.

Все было так плохо, что Оганесяну пришлось уезжать на заработки в Ливан (!). В разные концы света разъехались и другие звезды, кто еще мог играть или тренировать. У клубов не хватало денег даже на нормальную форму, а чемпионат-1995 и вовсе был неофициальным - команды меняли систему с осень-весна на весна-осень. Каждый сыграл, как мог, чисто для себя.

И хотя новый век принес с собой подобие мира, на благосостоянии армянского клубного футбола это практически не сказалось. Он как был на дне в 90-е, так и остается до сих пор.

А где дно - там полно сомнительных личностей. Нынешний скандал с договорняками ведь далеко не первый для Армении. За последнее десятилетие даже сборная пару раз попадала под подозрения. В частности, Federbet сомневался в матче отбора на Евро-2016 с Албанией и товарняке против Беларуси.

Чтобы отвести огонь от себя, тогдашний президент армянской федерации Рубен Айрапетян свалил вину на игроков - Юру Мовсисяна, Роберта Арзуманяна и Геворга Каспарова, отстранив их от команды. Без доказательств - просто так. После этого результаты сборной еще ухудшились.

Вообще Айрапетян по прозвищу "Немец" - ключевая личность в армянском футболе. Он был президентом федерации в 2002-18 годах и ушел в отставку только после мирной революции Никола Пашиняна. Сегодня на него заведена куча уголовных дел за разворовывание средств, выделенных на ремонт стадионов и спортшкол. Допросы, обыски... В общем, живется ему нынче примерно, как президенту Порошенко в правление Зеленского.

С клубным футболом та же история. В ноябре 2017-го под расследование попал матч "Лори" - "Эребуни" (5:0); в мае 2018-го с лидера чемпионата "Ширака" сняли 12 очков за попытку договориться о "сливе"; ну и, наконец, в ноябре 2019-го член исполкома ФФА Арен Мкртчян объявил о раскрытии целой схемы договорных матчей в стране.

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Хотя, по большому счету, что там было раскрывать-то? Все давно как на ладони.

После того, как Айрапетяна подвинули, в Армении случился целый футбольный бум - новые клубы росли, как грибы после дождя. Местные поначалу радовались, а потом вдруг оказалось, что цели у новых команд не очень-то спортивные.

Например, выступавший в Первой лиге "Арагац", чьим фактическим владельцем был хорошо известный нам господин Козыр, начал сезон с результатов 1:0, 5:1, 1:3, 1:4, 3:4, 0:6, 3:3, 2:1, 2:2, 3:7. Неплохо, правда? Но это все цветочки в сравнении с играми "Торпедо" Егора Лугового - те вообще в трех последних матчах неизменно проигрывали по 0:7.

Или вот клуб "Масис", куда собирал игроков некий Кирилл Григоров - небезызвестная личность в мире ставок. Ранее этот уроженец Латвии проходил по делу о договорняках на Кипре; всплывал в "Юрмале", которую за странные игры прикрыли; чудил в чешской третьей лиге, где после его прихода власти отобрали лицензию у клуба "Могельнице". Даже подставные матчи судил, организованные компанией Androsports неуловимого китайца Эрика Мао. В Армении Григорова в розыск объявить успели, но бесполезно - сбежал.

Теперь вот Луговой говорит, что у федерации нет доказательств. Трагикомичное зрелище. Как, впрочем, и весь нынешний армянский чемпионат, несмотря на усилия нового, более адекватного руководства.

Тут даже "Арарат" теперь не один - их два. Каноничный последние годы еле выживал, а сегодня плетется в средине таблицы - и на том спасибо. За него, к слову, выступают Денис Дедечко и Лукман Аруна - звезды УПЛ десятилетней давности. По меркам Армении, это серьезные легионеры.

Ну а другой "Арарат", который с приставкой "Армения", был перевезен в Ереван из Москвы миллиардером Самвелом Карапетяном. Это, по большому счету, единственный клуб в стране с серьезными деньгами. Недавно сюда привезли доигрывать даже Йоанна Гуффрана - помните такого вингера времен засилья французов в "Ньюкасле"? Так это он и есть.

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И самое нелепое, что ни один из "Араратов" не выступает, где положено - на "Раздане". Легендарный стадион, бывший свидетелем и соучастником главных побед армянского футбола, нынче почти что в аварийном состоянии. Последние матчи на нем проводились в 2015 году. С тех пор возле стадиона осталась только барахолка, а поле зарастает маками.

Говорят, новое правительство включило арену в список на приватизацию, но вот беда - покупателей нет. В реконструкцию "Раздана" нужно вложить миллионы, а как их отбить? Посещаемость чемпионата Армении нынче не превышает 1,000 зрителей.

Вот и стоит "Раздан", никому больше не нужный. В октябре 2016-го возле арены открыли красивый памятник чемпионам-1973, но в прошлом мае воры украли оттуда статуи всех тренеров. Символично, черт побери. Настоящее в Армении не оставляет решительно никаких шансов прошлому.

Да и будущему, откровенно говоря, тоже.