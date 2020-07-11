Легия обыграла Краковию и стала чемпионом Польши

В матче 35-го тура польской Экстракласса "Легия" обыграла "Краковию" 2:0.

Таким образом, "Легия" стала чемпионом Польши сезона 2019/20. После 35-ти туров клуб из Варшавы набрал 68 очков. "Пяст" и "Лех" отстают на 11 очков.

За пять последних лет "Легия" взяла 4 чемпионских титула. В прошлом сезоне чемпионом стал "Пяст".

Видеообзор чемпионского матча