Легия обыграла Краковию и стала чемпионом Польши
4 чемпионство за 5 лет для клуба из Варшавы
В матче 35-го тура польской Экстракласса "Легия" обыграла "Краковию" 2:0.
Таким образом, "Легия" стала чемпионом Польши сезона 2019/20. После 35-ти туров клуб из Варшавы набрал 68 очков. "Пяст" и "Лех" отстают на 11 очков.
За пять последних лет "Легия" взяла 4 чемпионских титула. В прошлом сезоне чемпионом стал "Пяст".
Видеообзор чемпионского матча
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