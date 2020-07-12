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Поймал звезду? Холанда выгнали из ночного клуба в Норвегии

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Форвард "Боруссии" кричал на сотрудников охраны

Поймал звезду? Холанда выгнали из ночного клуба в Норвегии
Новина українською

Английское издание Daily Mail сообщает, что форвард дортмундской "Борусси" Эрлинг Холанд попал в скандал у себя на родине, где проводит свой отпуск.

19-летнего футболиста "шмелей" выгнали из ночного клуба в Норвегии. Очевидцы отмечают, что форвард кричал на охранников и злился на замечания.

В текущем сезоне во всех турнирах Эрлинг Холанд забил 44 гола.

Фото инцидента

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
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