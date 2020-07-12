Поймал звезду? Холанда выгнали из ночного клуба в Норвегии
Форвард "Боруссии" кричал на сотрудников охраны
Английское издание Daily Mail сообщает, что форвард дортмундской "Борусси" Эрлинг Холанд попал в скандал у себя на родине, где проводит свой отпуск.
19-летнего футболиста "шмелей" выгнали из ночного клуба в Норвегии. Очевидцы отмечают, что форвард кричал на охранников и злился на замечания.
В текущем сезоне во всех турнирах Эрлинг Холанд забил 44 гола.
Фото инцидента
Borussia Dortmund star Erling Haaland appears to be 'thrown out of nightclub' in Norwayhttps://t.co/IS99I28h1o pic.twitter.com/wMcLBYAJ0e— Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) July 12, 2020
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