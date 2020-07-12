Многолетний капитан сборной Австралии завершил карьеру

Опорный полузащитник Миле Единак объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Хочу поблагодарить все клубы и всех партнеров, с которыми я выступал. Настало время для новой главы в жизни", - написал австралиец в инстаграме.

Единак пребывал без клуба целый год после того, как его контракт не продлила "Астон Вилла". Все это время он восстанавливался после травмы, но в итоге его усилия не ознаменовались успехом.

Свои лучшие годы Миле провел в Англии, где выступал за "Кристал Пэлас" (2011-16) и "Астон Виллу" (2016-19). Суммарно на его счету более двух сотен матчей в английском чемпионате.

Кроме того, Единак с 2008-го играл за сборную Австралии, за которую провел 79 матчей (20 голов). С "Соккеруз" он побеждал на Кубке Азии-2015.