  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Золотая бутса 2020: Роналду и Иммобиле в погоне за Левандовски

Общие новости
(1 голосов)

Интрига в борьбе лучших бомбардиров Европы сохраняется, и в последних турах Серии А нас ждет самое интересное

Золотая бутса 2020: Роналду и Иммобиле в погоне за Левандовски
Андрей Алфимов Автор UA-Футбол
Новина українською

Кого можно назвать главным претендентом на "Золотую бутсу 2020"? Левандовски, Иммобиле, Роналду, или может все же Месси? Чемпионат Германии давно завершился, но Роберт Левандовски продолжает удерживать лидерство в борьбе за звание лучшего голеодора европейских чемпионатов. 34 точных удара у польского легионера "Баварии", другим претендентам пока не удается догнать Левандовски, у которого пять мячей преимущества перед ближайшим преследователем.

В чемпионате Италии осталось сыграть шесть туров, есть возможность у Чиро Иммобиле вернуть себе лидерство в этом рейтинге – 29 голов у нападающего. Правда, "Лацио" сейчас выступает просто безобразно, три поражения в трех матчах, а Иммобиле забивал последний раз 30 июня в поединке с "Торино" (последняя победа римлян), зато регулярно желтые карточки оказываются в пассиве форварда. Сказывается нервозность и можно ожидать дисквалификации игрока.

Возможно, Криштиан Роналду вскоре обгонит и Иммобиле, и Левандовски. Португалец более стабилен, а дубль в ворота "Аталанты" на минувших выходных это подтверждает. Пусть и с пенальти часто забивает Роналду, но "Ювентус" никогда не был обделен благосклонностью арбитров.

Золотая бутса 2020: Роналду и Иммобиле в погоне за Левандовски - изображение 1

Как и у Роналду, 28 голов в своем активе имеет Тимо Вернер (РБ "Лейпциг"), а также 29 голов у Эрлинга Холанда ("Боруссия" Дортмунд), но половина голов за "Зальцбург" в Чемпионате Австрии, поэтому коэффициент у норвежца ниже – 50 очков против 56-ти у Вернера и Роналду. Ни Холанд, ни Вернер уже не смогут пополнить свой багаж бомбардиров. Завершилась и австрийская Бундеслига, Шон Вайсман забил в Чемпионате Австрии невероятных 30 голов, опять же при коэффициенте 1,5 его голы превратились в 45 очков. Пока Вайсман остается в десятке лучших.

В Англии осталось сыграть три тура, поэтому Варди, Обамеянг, Ингз и Салах имеют возможность подняться выше в этом рейтинге, а может даже побороться за первое место. У Джейми Варди 23 гола или 46 очков, Пьер-Эмерик Обамеянг забил в этом чемпионате 20 голов (40 очков), Мохамед Салах и Дэнни Ингз забили по 19 голов.

Не теряет надежд вернуть прежние позиции прошлогодний обладатель "Золотой бутсы" Лионель Месси. У форварда "Барсы" этот сезон получается очень тяжелым, всего 22 гола забил Лео в чемпионате 2019/20. Два матча осталось у Месси, чтобы совершить чудо. Также в десятке с 20-ю голами находится нападающий "Интера" Ромелу Лукаку.

Лучшие бомбардиры 2020 по состоянию на 13 июля

голы

очки

1

Роберт Левандовски (Бавария)

34

68

2

Чиро Иммобиле (Лацио)

29

58

3…4

Криштиану Роналду (Ювентус)

28

56

3…4

Тимо Вернер (Лейпциг)

28

56

5

Эрлинг Холанд (Боруссия Д)

29

50

6

Джейми Варди (Лестер)

23

46

7

Шон Вайсман (Вольфсберг)

30

45

8

Лионель Месси (Барселона)

22

44

9…10

Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал)

20

40

9…10

Ромелу Лукаку (Интер)

20

40

11…12

Мохамед Салах (Ливерпуль)

19

38

11…12

Дэнни Ингз (Саутгемптон)

19

38

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовски Лионель Месси Криштиану Роналду Чиро Иммобиле Золотая бутса Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...