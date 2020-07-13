Золотая бутса 2020: Роналду и Иммобиле в погоне за Левандовски
Интрига в борьбе лучших бомбардиров Европы сохраняется, и в последних турах Серии А нас ждет самое интересное
Кого можно назвать главным претендентом на "Золотую бутсу 2020"? Левандовски, Иммобиле, Роналду, или может все же Месси? Чемпионат Германии давно завершился, но Роберт Левандовски продолжает удерживать лидерство в борьбе за звание лучшего голеодора европейских чемпионатов. 34 точных удара у польского легионера "Баварии", другим претендентам пока не удается догнать Левандовски, у которого пять мячей преимущества перед ближайшим преследователем.
В чемпионате Италии осталось сыграть шесть туров, есть возможность у Чиро Иммобиле вернуть себе лидерство в этом рейтинге – 29 голов у нападающего. Правда, "Лацио" сейчас выступает просто безобразно, три поражения в трех матчах, а Иммобиле забивал последний раз 30 июня в поединке с "Торино" (последняя победа римлян), зато регулярно желтые карточки оказываются в пассиве форварда. Сказывается нервозность и можно ожидать дисквалификации игрока.
Возможно, Криштиан Роналду вскоре обгонит и Иммобиле, и Левандовски. Португалец более стабилен, а дубль в ворота "Аталанты" на минувших выходных это подтверждает. Пусть и с пенальти часто забивает Роналду, но "Ювентус" никогда не был обделен благосклонностью арбитров.
Как и у Роналду, 28 голов в своем активе имеет Тимо Вернер (РБ "Лейпциг"), а также 29 голов у Эрлинга Холанда ("Боруссия" Дортмунд), но половина голов за "Зальцбург" в Чемпионате Австрии, поэтому коэффициент у норвежца ниже – 50 очков против 56-ти у Вернера и Роналду. Ни Холанд, ни Вернер уже не смогут пополнить свой багаж бомбардиров. Завершилась и австрийская Бундеслига, Шон Вайсман забил в Чемпионате Австрии невероятных 30 голов, опять же при коэффициенте 1,5 его голы превратились в 45 очков. Пока Вайсман остается в десятке лучших.
В Англии осталось сыграть три тура, поэтому Варди, Обамеянг, Ингз и Салах имеют возможность подняться выше в этом рейтинге, а может даже побороться за первое место. У Джейми Варди 23 гола или 46 очков, Пьер-Эмерик Обамеянг забил в этом чемпионате 20 голов (40 очков), Мохамед Салах и Дэнни Ингз забили по 19 голов.
Не теряет надежд вернуть прежние позиции прошлогодний обладатель "Золотой бутсы" Лионель Месси. У форварда "Барсы" этот сезон получается очень тяжелым, всего 22 гола забил Лео в чемпионате 2019/20. Два матча осталось у Месси, чтобы совершить чудо. Также в десятке с 20-ю голами находится нападающий "Интера" Ромелу Лукаку.
Лучшие бомбардиры 2020 по состоянию на 13 июля
|
голы
|
очки
|
1
|
Роберт Левандовски (Бавария)
|
34
|
68
|
2
|
Чиро Иммобиле (Лацио)
|
29
|
58
|
3…4
|
Криштиану Роналду (Ювентус)
|
28
|
56
|
3…4
|
Тимо Вернер (Лейпциг)
|
28
|
56
|
5
|
Эрлинг Холанд (Боруссия Д)
|
29
|
50
|
6
|
Джейми Варди (Лестер)
|
23
|
46
|
7
|
Шон Вайсман (Вольфсберг)
|
30
|
45
|
8
|
Лионель Месси (Барселона)
|
22
|
44
|
9…10
|
Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал)
|
20
|
40
|
9…10
|
Ромелу Лукаку (Интер)
|
20
|
40
|
11…12
|
Мохамед Салах (Ливерпуль)
|
19
|
38
|
11…12
|
Дэнни Ингз (Саутгемптон)
|
19
|
38