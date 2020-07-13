Золотая бутса 2020: Роналду и Иммобиле в погоне за Левандовски

Кого можно назвать главным претендентом на "Золотую бутсу 2020"? Левандовски, Иммобиле, Роналду, или может все же Месси? Чемпионат Германии давно завершился, но Роберт Левандовски продолжает удерживать лидерство в борьбе за звание лучшего голеодора европейских чемпионатов. 34 точных удара у польского легионера "Баварии", другим претендентам пока не удается догнать Левандовски, у которого пять мячей преимущества перед ближайшим преследователем.

В чемпионате Италии осталось сыграть шесть туров, есть возможность у Чиро Иммобиле вернуть себе лидерство в этом рейтинге – 29 голов у нападающего. Правда, "Лацио" сейчас выступает просто безобразно, три поражения в трех матчах, а Иммобиле забивал последний раз 30 июня в поединке с "Торино" (последняя победа римлян), зато регулярно желтые карточки оказываются в пассиве форварда. Сказывается нервозность и можно ожидать дисквалификации игрока.

Возможно, Криштиан Роналду вскоре обгонит и Иммобиле, и Левандовски. Португалец более стабилен, а дубль в ворота "Аталанты" на минувших выходных это подтверждает. Пусть и с пенальти часто забивает Роналду, но "Ювентус" никогда не был обделен благосклонностью арбитров.

Как и у Роналду, 28 голов в своем активе имеет Тимо Вернер (РБ "Лейпциг"), а также 29 голов у Эрлинга Холанда ("Боруссия" Дортмунд), но половина голов за "Зальцбург" в Чемпионате Австрии, поэтому коэффициент у норвежца ниже – 50 очков против 56-ти у Вернера и Роналду. Ни Холанд, ни Вернер уже не смогут пополнить свой багаж бомбардиров. Завершилась и австрийская Бундеслига, Шон Вайсман забил в Чемпионате Австрии невероятных 30 голов, опять же при коэффициенте 1,5 его голы превратились в 45 очков. Пока Вайсман остается в десятке лучших.

В Англии осталось сыграть три тура, поэтому Варди, Обамеянг, Ингз и Салах имеют возможность подняться выше в этом рейтинге, а может даже побороться за первое место. У Джейми Варди 23 гола или 46 очков, Пьер-Эмерик Обамеянг забил в этом чемпионате 20 голов (40 очков), Мохамед Салах и Дэнни Ингз забили по 19 голов.

Не теряет надежд вернуть прежние позиции прошлогодний обладатель "Золотой бутсы" Лионель Месси. У форварда "Барсы" этот сезон получается очень тяжелым, всего 22 гола забил Лео в чемпионате 2019/20. Два матча осталось у Месси, чтобы совершить чудо. Также в десятке с 20-ю голами находится нападающий "Интера" Ромелу Лукаку.

Лучшие бомбардиры 2020 по состоянию на 13 июля