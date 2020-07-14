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Румынская драма: вратарь дважды отбил пенальти с нарушением и был удален из-за своей истерики

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(2 голосов)

Третью попытку соперник также не реализовал…

Румынская драма: вратарь дважды отбил пенальти с нарушением и был удален из-за своей истерики
Новина українською

Матч второй лиги чемпионата Румынии между бухарестским "Рапидом" и "Петролулом" из Плоешти завершился со счетом 0:0, но цифры не отражают всего самого интересного, что происходило на поле.

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В первом тайме столичный клуб остался в меньшинстве, а в середине второй половины встречи "Петролул" заработал право на пенальти, но 19-летний вратарь "Рапида" Михай Попа парировал удар соперника с нарушением правил. Голкипер рванул с ленточки до выстрела, судья предоставил коллективу из Плоешти право перебить 11-метровый. За эмоции Михай получил "горчичник".

Бьющий поменялся, но результат – нет. Попа вновь справился, но опять с нарушением! Истерике Михая не было предела (досталось даже штанге) – арбитр не простил голкиперу его поведения и показал красную карточку. Кульминация: третий удар "Петролула" просвистел над перекладиной, сменщику Попы даже не пришлось стараться.

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В статье: Рапид (Бухарест) Петролул (Румыния) Михай Попа
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Комментарии (1)
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adidas77 (Cумы)
14.07.2020 в 14:36
Я такой истерички ещё не видел никогда!Два раза на 1000% нарушал правила вратарь!А потом вел себя хуже любой восьмиклассницы!Ну а игрокам Петролул, просматривать бесконечно серию пенальти ДК-Ворскла!
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