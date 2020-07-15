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Месси возглавил рейтинг лучших игроков XXI века по соотношению голов к проведенным встречам

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Лионель in da house

Месси возглавил рейтинг лучших игроков XXI века по соотношению голов к проведенным встречам
Новина українською

Интернет-портал Give Me Sport составил рейтинг лучших игроков XXI века по соотношению голов к проведенным матчам на клубном уровне.

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Возглавляет рейтинг капитан "Барселоны" Лионель Месси (0,87), который в 726 матчах забил 630 голов. На второй позиции – форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (0,77), он забил 626 мячей в 812 поединках. Замкнул лидирующую тройку нападающий "Баварии" Роберт Левандовски (0,73), в активе поляка 345 голов в 472 встречах. Первые 15 мест рейтинга – вашему вниманию:

1. Лионель Месси (0,87).

2. Криштиану Роналду (0,77).

3. Роберт Левандовски (0,73).

4. Луис Суарес (0,67).

5. Неймар (0,65).

6. Килиан Мбаппе (0,65).

7. Гарри Кейн (0,63).

8. Златан Ибрагимович (0,62).

9. Эдинсон Кавани (0,61).

10. Руд Ван Нистелрой (0,60).

11. Серхио Агуэро (0,59).

12. Радамель Фалькао (0,58).

13. Тьерри Анри (0,57).

14. Роналдо (0,56).

15. Паулета (0,56).

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В статье: Роберт Левандовски Лионель Месси Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Рууд ван Нистелрой Эдинсон Кавани Неймар Луис Суарес Гарри Кейн Килиан Мбаппе
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Источник:
GMS

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Киев)
15.07.2020 в 11:24
А якщо врахувати, що асистів у Мессі в декілька разів більше, то чого дивуватися, що лише Ліонеля порівнюють з мегазірками минулого.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.07.2020 в 11:11
А что такое? Новость "висит" на сайте вот уже два часа и нет ни одного комментария от хейтеров лучшего футболиста мира - Лео Месси... Хотя, это и понятно... Там где новость, от которой их выворачивает на изнанку, они предпочитают делать вид, что футболом не интересуются... Ну, как обычно...
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