Месси возглавил рейтинг лучших игроков XXI века по соотношению голов к проведенным встречам
Лионель in da house
Интернет-портал Give Me Sport составил рейтинг лучших игроков XXI века по соотношению голов к проведенным матчам на клубном уровне.
Возглавляет рейтинг капитан "Барселоны" Лионель Месси (0,87), который в 726 матчах забил 630 голов. На второй позиции – форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (0,77), он забил 626 мячей в 812 поединках. Замкнул лидирующую тройку нападающий "Баварии" Роберт Левандовски (0,73), в активе поляка 345 голов в 472 встречах. Первые 15 мест рейтинга – вашему вниманию:
1. Лионель Месси (0,87).
2. Криштиану Роналду (0,77).
3. Роберт Левандовски (0,73).
4. Луис Суарес (0,67).
5. Неймар (0,65).
6. Килиан Мбаппе (0,65).
7. Гарри Кейн (0,63).
8. Златан Ибрагимович (0,62).
9. Эдинсон Кавани (0,61).
10. Руд Ван Нистелрой (0,60).
11. Серхио Агуэро (0,59).
12. Радамель Фалькао (0,58).
13. Тьерри Анри (0,57).
14. Роналдо (0,56).
15. Паулета (0,56).