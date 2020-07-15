Месси возглавил рейтинг лучших игроков XXI века по соотношению голов к проведенным встречам

А что такое? Новость "висит" на сайте вот уже два часа и нет ни одного комментария от хейтеров лучшего футболиста мира - Лео Месси... Хотя, это и понятно... Там где новость, от которой их выворачивает на изнанку, они предпочитают делать вид, что футболом не интересуются... Ну, как обычно...