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Халк бесплатно покинет Китай в конце года

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Бразилец сделал заявление

Халк бесплатно покинет Китай в конце года
Новина українською

Бразильский вингер Халк объявил, что покинет "Шанхай СИПГ" по истечении текущего контракта в конце года.

"Я уже встречался с боссами клуба и сказал им, что не хочу продлевать договор. Сейчас у меня много предложений с разных стран. Есть и большие европейские клубы, выступающие в ЛЧ, а есть и бразильские. Даже китайские есть, но я не хочу здесь оставаться", - цитирует Халка Globo.

33-летний атакер выступает за "Шанхай СИПГ" с 2016 года и суммарно забил за клуб 69 голов в 125 матчах. В 2018 году Халк привел команду к чемпионству в Китае.

Ранее он небезуспешно выступал за "Зенит" и "Порту" в Европе, а также провел 48 матчей (11 голов) за сборную Бразилии.

Чемпионат Китая-2020 на данный момент все еще не начался из-за вспышки коронавируса в стране.

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В статье: Халк Шанхай СИПГ чемпионат Китая
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