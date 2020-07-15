Официально: Правило пяти замен продлено на следующий сезон

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) официально объявила о том, что правило пяти замен, которое было введено на концовку нынешнего сезона, сохранено и на сезон следующий.

Впрочем, правило будет носить рекомендательный характер, и федерации футбола и лиги будут самостоятельно принимать решение об использовании этого правила.

Ранее также сообщалось о том, что организация совместно с УЕФА рассмотрит вариант применения данной практики и на Евро-2020, который пройдет летом 2021 года.

Напомним, данная норма обрела юридическую силу после возобновления нынешнего сезона, ввиду последствий паузы из-за пандемии коронавируса. Пять замен должны помочь игрокам избежать дополнительных нагрузок и травм, ведь турниры доигрываются в максимально сжатые сроки.