Месси на обложке PES 22. Konami готовит революцию в футбольных симуляторах

В СМИ сейчас много разных слухов вокруг выхода новой части футбольного симулятора Pro Evolution Soccer. Давайте разберемся, что сейчас известно о выходе PES 2021.

На днях в сети появилась информация, что японская компания Konami (издатель Pro Evolution Soccer) не будет выпускать в этому году дежурную часть своего детища. Поводом для этого стало появление на страницах магазина Microsoft нового продукта - "eFootball PES 2021. Сезонное обновление". Новый продукт позиционировал себя как дополнение (DLC) к прошлогодней части симулятора - до PES 2020. Сообщалось, что покупатели получат аддон, который будет включать в себя обновленные составы, формы и составы команд на сезон 2020/21. Размер нового патча - 100 Мб.

on the Microsoft Page pic.twitter.com/YviICeixPw — PES MONSTER (@PesMonster) July 11, 2020

Но сегодня KONAMI опубликовали тизер-трейлер будущей части "футсима" - PES 2022. Главная роль в ролике отошла капитану каталонской "Барселоны" Лионелю Месси. Студия обьявила, что PES 2021 все-таки выйдет как отдельная игра, а не DLC.

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Компания отметила, что основной акцент сделала на разработке Pro Evolution Soccer 2022, так как в конце этого года выйдет новое поколение консолей - Xbox Series X и PlayStation 5. Футбольный симулятор "переедет" на движок Unreal Engine, а также получит апгрейд основных режимов игры.

Итоги всей этой оперы вокруг выхода PES 2021:

Новый тайтл будет продаваться как отдельная игра, но по сути будет лишь косметическим апдейтом прошлогодней части;

Konami кинули все основные силы на разработку Pro Evolution Soccer 2022, из-за выхода нового поколения игровых приставок;

22-я часть перейдет на движок Unreal Engine.

В СМИ бытует мнение, что новости о выходе PES 2021 в качестве DLC к PES 2020 возникли из-за неточного анонса в исполнении японской игровой студии. И таким образом, Konami дали понять фанатам, что в этому году ничего революционного ждать от серии не стоит, и все глобальные изменения выйдут после появления новых консолей.

Трейлер Pro Evolution Soccer 2022