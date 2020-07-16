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Важный прецедент: в Австралии решили доигрывать сезон без ВАР

Общие новости
(1 голосов)

Нововведение не зашло

Важный прецедент: в Австралии решили доигрывать сезон без ВАР
Новина українською

Остаток сезона в австралийской А-Лиге будет доигран без системы видеоповторов (ВАР), сообщает официальный сайт местной футбольной федерации.

"Решение продолжать без ВАР было принято с учетом множества факторов. Нашей целью всегда было повышение точности судейских решений, но также и улучшение контакта со зрителями, их понимания происходящего на поле", - говорится в заявлении.

В то же время местные СМИ пишут, что ВАР было решено убрать после череды ошибочных решений, а также из-за потери динамики.

Ранее IFAB разрешил всем футбольным федерациям по желанию отказаться от ВАР при доигровке сезона, прерванного пандемией коронавируса.

Чемпионат Австралии, который был остановлен еще в марте, возобновится завтра матчем ФК "Сидней" против "Веллингтон Феникс".

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В статье: ВАР чемпионат Австралии
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
16.07.2020 в 12:56
Надо для выВАРки четче прописать что он должен фиксировать
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ПетроФ (Луцьк)
16.07.2020 в 13:53
все прописано. Порушення правил яке може тягнути на вилучення. Пенальті. І чи правильно забитий гол чи ні.
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