Важный прецедент: в Австралии решили доигрывать сезон без ВАР
Нововведение не зашло
Остаток сезона в австралийской А-Лиге будет доигран без системы видеоповторов (ВАР), сообщает официальный сайт местной футбольной федерации.
"Решение продолжать без ВАР было принято с учетом множества факторов. Нашей целью всегда было повышение точности судейских решений, но также и улучшение контакта со зрителями, их понимания происходящего на поле", - говорится в заявлении.
В то же время местные СМИ пишут, что ВАР было решено убрать после череды ошибочных решений, а также из-за потери динамики.
Ранее IFAB разрешил всем футбольным федерациям по желанию отказаться от ВАР при доигровке сезона, прерванного пандемией коронавируса.
Чемпионат Австралии, который был остановлен еще в марте, возобновится завтра матчем ФК "Сидней" против "Веллингтон Феникс".
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