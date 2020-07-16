Важный прецедент: в Австралии решили доигрывать сезон без ВАР

Остаток сезона в австралийской А-Лиге будет доигран без системы видеоповторов (ВАР), сообщает официальный сайт местной футбольной федерации.

"Решение продолжать без ВАР было принято с учетом множества факторов. Нашей целью всегда было повышение точности судейских решений, но также и улучшение контакта со зрителями, их понимания происходящего на поле", - говорится в заявлении.

В то же время местные СМИ пишут, что ВАР было решено убрать после череды ошибочных решений, а также из-за потери динамики.

Ранее IFAB разрешил всем футбольным федерациям по желанию отказаться от ВАР при доигровке сезона, прерванного пандемией коронавируса.

Чемпионат Австралии, который был остановлен еще в марте, возобновится завтра матчем ФК "Сидней" против "Веллингтон Феникс".