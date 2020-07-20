  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

France Football не будет вручать Золотой мяч в 2020 году

Общие новости
(1 голосов)

Футбольный год-2020 не считается полноценным

France Football не будет вручать Золотой мяч в 2020 году
UA-Футбол
Новина українською

Французский журнал France Football не будет в 2020 году определять победителя Золотого мяча, самой престижный индивидуальный награды в футболе.

Ранее Золотой мяч вручался каждый сезон, начиная с 1956 года, когда была учреждена награда.

Главный редактор France Football Паскаль Ферре объяснил решение редакции тем, что 2020-й год получился таким, какой не может соответствовать обычным футбольным стандартам.

“Исходя из спортивной перспективы, два месяца (январь и февраль) из 11 необходимых для того, чтобы чтобы сформировать мнение о победителе, недостаточно. Остальные игры сыграны или будут сыграны в необычных условиях (без зрителей, с пятью заменами, а решающие матчи Лиги чемпионов будут состоять из одной игры)”, – считает Паскаль Ферре. Он объясняет, что награда не может быть вручена в году, когда футболисты не находятся в равных условиях. Решение не вручать Золотой мяч в 2020 не нравится самому France Football, но является единственно верным и ответственным. “Золотой мяч вернется в 2021 году”, – обещает Ферре.

В прошлом году награду получил Лионель Месси.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Золотой мяч france football
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
MES QUE UN CLUB
20.07.2020 в 15:39
Вот облом для Бенземы.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...