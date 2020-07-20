France Football не будет вручать Золотой мяч в 2020 году

Французский журнал France Football не будет в 2020 году определять победителя Золотого мяча, самой престижный индивидуальный награды в футболе.

Ранее Золотой мяч вручался каждый сезон, начиная с 1956 года, когда была учреждена награда.

Главный редактор France Football Паскаль Ферре объяснил решение редакции тем, что 2020-й год получился таким, какой не может соответствовать обычным футбольным стандартам.

“Исходя из спортивной перспективы, два месяца (январь и февраль) из 11 необходимых для того, чтобы чтобы сформировать мнение о победителе, недостаточно. Остальные игры сыграны или будут сыграны в необычных условиях (без зрителей, с пятью заменами, а решающие матчи Лиги чемпионов будут состоять из одной игры)”, – считает Паскаль Ферре. Он объясняет, что награда не может быть вручена в году, когда футболисты не находятся в равных условиях. Решение не вручать Золотой мяч в 2020 не нравится самому France Football, но является единственно верным и ответственным. “Золотой мяч вернется в 2021 году”, – обещает Ферре.

В прошлом году награду получил Лионель Месси.