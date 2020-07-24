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Фелиш, Мбаппе, Холанд и Трент. Новый трейлер и нововведения FIFA 21

Общие новости
(2 голосов)

Похоже, что революции в серии не будет до выхода нового поколения консолей

Фелиш, Мбаппе, Холанд и Трент. Новый трейлер и нововведения FIFA 21
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EA Sports опубликовали еще один трейлер FIFA 21.

В главных ролях нового ролика атакующий полузащитник мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш, форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд и защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд. В качестве первой иконы нового футбольного симулятора представлен бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона.

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Нововведения FIFA 21:

  • В игре появятся новые динамические системы нападения;
Фелиш, Мбаппе, Холанд и Трент. Новый трейлер и нововведения FIFA 21 - изображение 1
  • В режиме карьеры будут переработаны трансферы, тренировки и матчи. Интерактивный симулятор поединка даст возможность повлиять на исход матча, а изменённая система развития поможет вовремя менять роли футболистов по ходу игры;
Фелиш, Мбаппе, Холанд и Трент. Новый трейлер и нововведения FIFA 21 - изображение 2
  • Режим Ultimate Team получит кооперативный режим;
Фелиш, Мбаппе, Холанд и Трент. Новый трейлер и нововведения FIFA 21 - изображение 3
  • Режим уличного футбола Volta получит больше локаций, повышенную кастомизацию игрока, а также дополнительные возможности для игры;
Фелиш, Мбаппе, Холанд и Трент. Новый трейлер и нововведения FIFA 21 - изображение 4

Напомним, раньше стало известно, что Мбаппе станет лицом глобальной обложки новой части футсима.

Релиз FIFA 21 состоится 9-го октября 2020 года. Новый симулятор будет доступен на PlayStation 4, Xbox One и PC.

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Трейлер FIFA 21

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В статье: FIFA Эрик Кантона Килиан Мбаппе Трент Александер-Арнольд Жоау Фелиш Эрлинг Холанд
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Источник:
EA SPORTS
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