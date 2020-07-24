Фелиш, Мбаппе, Холанд и Трент. Новый трейлер и нововведения FIFA 21
Похоже, что революции в серии не будет до выхода нового поколения консолей
EA Sports опубликовали еще один трейлер FIFA 21.
В главных ролях нового ролика атакующий полузащитник мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш, форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд и защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд. В качестве первой иконы нового футбольного симулятора представлен бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона.
Читайте такжеМбаппе в главной роли? Что известно о новой FIFA 21
Нововведения FIFA 21:
- В игре появятся новые динамические системы нападения;
- В режиме карьеры будут переработаны трансферы, тренировки и матчи. Интерактивный симулятор поединка даст возможность повлиять на исход матча, а изменённая система развития поможет вовремя менять роли футболистов по ходу игры;
- Режим Ultimate Team получит кооперативный режим;
- Режим уличного футбола Volta получит больше локаций, повышенную кастомизацию игрока, а также дополнительные возможности для игры;
Напомним, раньше стало известно, что Мбаппе станет лицом глобальной обложки новой части футсима.
Релиз FIFA 21 состоится 9-го октября 2020 года. Новый симулятор будет доступен на PlayStation 4, Xbox One и PC.
Трейлер FIFA 21
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:EA SPORTS
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...