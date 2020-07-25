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Хави заразился коронавирусом

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Наставник "Аль-Садда" подхватил COVID-19

Хави заразился коронавирусом
Новина українською

Главный тренер "Аль-Садда" Хави Эрнандес заразился коронавирусом.

"Сегодня я не смогу присоединиться к команде в момент возобновления сезона. Меня заменит Давид Пратс.

Несколько дней назад я сдал положительный тест на коронавирус. К счастью, я хорошо себя чувствую, но мне придется находиться в изоляции, пока я не избавлюсь от вируса", – цитирует Хави твиттер-аккаунт клуба.

Сегодня "Аль-Садд" сыграет против "Аль-Хора" в чемпионате Катара в первом матче после возобновления сезона.

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В статье: Хави Аль-Садд (Доха) коронавирус
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