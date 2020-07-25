Хави заразился коронавирусом

Главный тренер "Аль-Садда" Хави Эрнандес заразился коронавирусом.

"Сегодня я не смогу присоединиться к команде в момент возобновления сезона. Меня заменит Давид Пратс.

Несколько дней назад я сдал положительный тест на коронавирус. К счастью, я хорошо себя чувствую, но мне придется находиться в изоляции, пока я не избавлюсь от вируса", – цитирует Хави твиттер-аккаунт клуба.