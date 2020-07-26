Феллайни оформил победный хет-трик за семь минут в чемпионате Китая
Маруан принес победу в первом туре чемпионата
В первом туре чемпионата Китая "Шаньдун Лунэн" на выезде переиграл "Далянь Про" со счетом 3:2.
Полузащитник гостей Маруан Феллайни записал на свой счет хет-трик в этом поединке. 32- летний хавбек отметился забитыми мячами на 79-й, 83-й и 86-й минутах.
Напомним, Феллайни перешел в китайский клуб из "Манчестер Юнайтед" в феврале 2019-го года. Сумма трансфера составила около 10 миллионов фунтов, а контракт бельгийца с "Шаньдун Лунэн" был подписан на три года.
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