  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Феллайни оформил победный хет-трик за семь минут в чемпионате Китая

Общие новости
(1 голосов)

Маруан принес победу в первом туре чемпионата

Феллайни оформил победный хет-трик за семь минут в чемпионате Китая
Новина українською

В первом туре чемпионата Китая "Шаньдун Лунэн" на выезде переиграл "Далянь Про" со счетом 3:2.

Полузащитник гостей Маруан Феллайни записал на свой счет хет-трик в этом поединке. 32- летний хавбек отметился забитыми мячами на 79-й, 83-й и 86-й минутах.

Напомним, Феллайни перешел в китайский клуб из "Манчестер Юнайтед" в феврале 2019-го года. Сумма трансфера составила около 10 миллионов фунтов, а контракт бельгийца с "Шаньдун Лунэн" был подписан на три года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маруан Феллайни Шаньдун Лунэн (Китай) чемпионат Китая
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...