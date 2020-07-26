Феллайни оформил победный хет-трик за семь минут в чемпионате Китая

В первом туре чемпионата Китая "Шаньдун Лунэн" на выезде переиграл "Далянь Про" со счетом 3:2.

Полузащитник гостей Маруан Феллайни записал на свой счет хет-трик в этом поединке. 32- летний хавбек отметился забитыми мячами на 79-й, 83-й и 86-й минутах.

Напомним, Феллайни перешел в китайский клуб из "Манчестер Юнайтед" в феврале 2019-го года. Сумма трансфера составила около 10 миллионов фунтов, а контракт бельгийца с "Шаньдун Лунэн" был подписан на три года.