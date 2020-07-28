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Угадайте клуб по футболистам, за который они играли - тест от UA-Футбол

Общие новости
(1 голосов)

Внимательно ли вы следите за карьерами игроков?

Угадайте клуб по футболистам, за который они играли - тест от UA-Футбол
Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Предлагаем освежить в памяти карьеры известных игроков. Вам будут представлены три футболиста, и нужно определить клуб, за который они все играли.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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