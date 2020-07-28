Угадайте клуб по футболистам, за который они играли - тест от UA-Футбол
Внимательно ли вы следите за карьерами игроков?
Предлагаем освежить в памяти карьеры известных игроков. Вам будут представлены три футболиста, и нужно определить клуб, за который они все играли.
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