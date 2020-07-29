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Месси – лидер по числу незабитых пенальти в XXI веке в ТОП-5 лиг Европы

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Лео "обогнал" Роналду

Месси – лидер по числу незабитых пенальти в XXI веке в ТОП-5 лиг Европы
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Сайт Transfermarkt составил рейтинг футболистов, исходя из количества незабитых пенальти в XXI веке. Наибольшее количество 11-метровых выстрелов во всех соревнованиях среди игроков ТОП-5 лиг Европы не забил капитан "Барселоны" Лионель Месси – в этом веке аргентинец не реализовал 22 пенальти.

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Второе и третье места делят лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду и бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти – по 18 незабитых 11-метровых. ТОП-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси – 22 незабитых пенальти;

2. Франческо Тотти – 18;

3. Криштиану Роналду – 18;

4. Антонио Ди Натале – 14;

5. Эдинсон Кавани – 13;

6. Уэйн Руни – 12;

7. Серхио Агуэро – 12;

8. Ариц Адурис – 10;

9. Руд Ван Нистелрой – 10;

10. Роналдиньо – 10.

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В статье: Франческо Тотти Лионель Месси Криштиану Роналду Антонио Ди Натале Рууд ван Нистелрой Уэйн Руни Роналдиньо Эдинсон Кавани Ариц Адурис Серхио Агуэро пенальти Аритц Адурис Руд ван Нистелрой
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Источник:
Transfermarkt

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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.07.2020 в 13:10
Самое главное, что в ворота Реала все были без промаха...Кстати, это такой рейтинг, что так уж и быть, я не буду против, если лучший футболист мира уступит первое место тому, кто так злобно завидует успехам аргентинца.
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0
-3
Gafan777 (Каменка)
29.07.2020 в 13:16
ты уж через чур фанатично . это уже болезнь
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+3
0
Gafan777 (Каменка)
29.07.2020 в 13:04
и при этом это не помешало ему быть лучшим бомбардиром и ассистентом одновременно из года в год.
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0
0


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