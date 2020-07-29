Месси – лидер по числу незабитых пенальти в XXI веке в ТОП-5 лиг Европы

Сайт Transfermarkt составил рейтинг футболистов, исходя из количества незабитых пенальти в XXI веке. Наибольшее количество 11-метровых выстрелов во всех соревнованиях среди игроков ТОП-5 лиг Европы не забил капитан "Барселоны" Лионель Месси – в этом веке аргентинец не реализовал 22 пенальти.

Второе и третье места делят лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду и бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти – по 18 незабитых 11-метровых. ТОП-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси – 22 незабитых пенальти;

2. Франческо Тотти – 18;

3. Криштиану Роналду – 18;

4. Антонио Ди Натале – 14;

5. Эдинсон Кавани – 13;

6. Уэйн Руни – 12;

7. Серхио Агуэро – 12;

8. Ариц Адурис – 10;

9. Руд Ван Нистелрой – 10;

10. Роналдиньо – 10.