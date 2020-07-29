ФИФА выделит 1,5 миллиарда долларов на борьбу с последствиями коронавируса
Помощь будет оказана и женскому футболу
Бюро исполкома ФИФА одобрило предоставление финансовой помощи федерациям, которые понесли потери из-за пандемии коронавируса. Выделят 1,5 миллиарда долларов.
Средства будут доступны футбольному сообществу, включающее профессиональный мужской и женский футбол, молодежный и массовый футбол через систему комбинированных грантов и займов в соответствии со строгими требованиями организации.
Каждая из 211 федераций получит грант в размере миллиона долларов. Отдельно 500 тысяч выделят на женский футбол. Федерации смогут взять кредиты до пяти миллионов.
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Комментарии (3)
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kapkan (Луганск)
29.07.2020 в 18:53
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Po4eson (Одесса)
29.07.2020 в 18:38
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.07.2020 в 17:51
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