ФИФА выделит 1,5 миллиарда долларов на борьбу с последствиями коронавируса

Бюро исполкома ФИФА одобрило предоставление финансовой помощи федерациям, которые понесли потери из-за пандемии коронавируса. Выделят 1,5 миллиарда долларов.

Средства будут доступны футбольному сообществу, включающее профессиональный мужской и женский футбол, молодежный и массовый футбол через систему комбинированных грантов и займов в соответствии со строгими требованиями организации.

Каждая из 211 федераций получит грант в размере миллиона долларов. Отдельно 500 тысяч выделят на женский футбол. Федерации смогут взять кредиты до пяти миллионов.