  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

ФИФА выделит 1,5 миллиарда долларов на борьбу с последствиями коронавируса

Общие новости
(1 голосов)

Помощь будет оказана и женскому футболу

ФИФА выделит 1,5 миллиарда долларов на борьбу с последствиями коронавируса
Новина українською

Бюро исполкома ФИФА одобрило предоставление финансовой помощи федерациям, которые понесли потери из-за пандемии коронавируса. Выделят 1,5 миллиарда долларов.

Средства будут доступны футбольному сообществу, включающее профессиональный мужской и женский футбол, молодежный и массовый футбол через систему комбинированных грантов и займов в соответствии со строгими требованиями организации.

Каждая из 211 федераций получит грант в размере миллиона долларов. Отдельно 500 тысяч выделят на женский футбол. Федерации смогут взять кредиты до пяти миллионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИФА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kapkan (Луганск)
29.07.2020 в 18:53
Вот где "дурные" деньги!!!
Ответить
0
0
Po4eson (Одесса)
29.07.2020 в 18:38
Где можно устроиться менеджером на распил?
Ответить
+1
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
29.07.2020 в 17:51
цікаво, а звідки стільки кешу... либонь, ахметов підкинув..?
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...