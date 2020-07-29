Вест Хэм может подписать форварда Бордо
Молотобойцы планируют усилиться 21-летним игроком
Форвард "Бордо" Джош Маджа может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, 21-летним нигерийцем, который родился в Англии, интересуется "Вест Хэм". Также игрока рассматривает "Рейнджерс" в качестве замены Альфредо Морелоса.
В сезоне-2019/20 Маджа провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов.
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