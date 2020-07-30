Прокуратура Швейцарии завела дело против Инфантино
Ранее из-за подобного пост главы ФИФА покинул и Блаттер
Президент ФИФА Джанни Инфантино стал фигурантом уголовного дела, сообщает журналист Роб Харрис в своём "твиттере".
Расследование против функционера инициировала прокуратура Швейцарии. Подробности дела не уточняются.
Напомним, из-за аналогичного расследования пост главы ФИФА был вынужден покинуть предшественник Инфантино Йозеф Блаттер. Тогда дело было связано с коррупцией в организации. Смена президента ФИФА состоялась в 2016 году.
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Комментарии (4)
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Comment06 (Украина)
30.07.2020 в 18:14
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xabo63
30.07.2020 в 17:53
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.07.2020 в 16:39
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редхуликэт (Шепетовка)
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