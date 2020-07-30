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Прокуратура Швейцарии завела дело против Инфантино

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(1 голосов)

Ранее из-за подобного пост главы ФИФА покинул и Блаттер

Прокуратура Швейцарии завела дело против Инфантино
Новина українською

Президент ФИФА Джанни Инфантино стал фигурантом уголовного дела, сообщает журналист Роб Харрис в своём "твиттере".

Расследование против функционера инициировала прокуратура Швейцарии. Подробности дела не уточняются.

Напомним, из-за аналогичного расследования пост главы ФИФА был вынужден покинуть предшественник Инфантино Йозеф Блаттер. Тогда дело было связано с коррупцией в организации. Смена президента ФИФА состоялась в 2016 году.

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В статье: Джанни Инфантино ФИФА
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Комментарии (4)
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Comment06 (Украина)
30.07.2020 в 18:14
Давно пора.
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0
0
xabo63
30.07.2020 в 17:53
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.07.2020 в 16:39
Флорентино Пересу приготовиться....
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0
-2
редхуликэт (Шепетовка)
30.07.2020 в 16:57
он фсссе купил ,ему по фик
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+1
0


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