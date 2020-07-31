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ФИФА отреагировала заявлением на уголовное дело в отношении президента организации

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Джанни Инфантино VS прокуратура Швейцарии

ФИФА отреагировала заявлением на уголовное дело в отношении президента организации
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Пресс-служба ФИФА прокомментировала начало расследования в отношении президента Европейского футбольного союза Джанни Инфантино.

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"ФИФА признает решение Специального федерального государственного прокурора Швейцарии о начале расследования в отношении встреч с участием президента ФИФА Джанни Инфантино и генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера. ФИФА, включая президента, остается в контакте с швейцарскими властями и традиционно будет в полной мере сотрудничать".

"Встреча с генеральным прокурором Швейцарии совершенно законна и не является нарушением правил. Напротив: она была частью фидуциарных обязанностей президента ФИФА".

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В статье: Джанни Инфантино ФИФА FIFA
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Источник:
FIFA

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