Planet Football: Месси отсутствует в ТОП-3 дриблеров сезона, Неймар – не первый в рейтинге
Паренек из "Вулвз" – лидер
Портал Planet Football составил рейтинг лучших дриблеров сезона-2019/20 среди игроков ТОП-5 европейских чемпионатов.
Первое место занял вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре, в среднем он оформил 6,3 обводки за матч. Второй в рейтинге – нападающий "ПСЖ" Неймар (6,1), третий – хавбек "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен (5,8). Весь ТОП-10 лучших дриблеров сезона-2019/20 выглядит следующим образом:
1. Адама Траоре ("Вулверхэмптон") – 6,3;
2. Неймар ("ПСЖ") – 6,1;
3. Аллан Сен-Максимен ("Ньюкасл") – 5,8;
4. Лионель Месси ("Барселона") – 5,7;
5. Жереми Бога ("Сассуоло") – 4,7;
6. Уилфрид Заха ("Кристал Пэлас") – 4,5;
7. Мусса Дженепо ("Саутгемптон") – 4,3;
8. Юсеф Атталь ("Ницца") – 4,2;
9. Мунир Шуйар ("Дижон") – 4,2;
10. Эден Азар ("Реал") – 4,1.