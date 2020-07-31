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Planet Football: Месси отсутствует в ТОП-3 дриблеров сезона, Неймар – не первый в рейтинге

Общие новости
(1 голосов)

Паренек из "Вулвз" – лидер

Planet Football: Месси отсутствует в ТОП-3 дриблеров сезона, Неймар – не первый в рейтинге
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Портал Planet Football составил рейтинг лучших дриблеров сезона-2019/20 среди игроков ТОП-5 европейских чемпионатов.

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Первое место занял вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре, в среднем он оформил 6,3 обводки за матч. Второй в рейтинге – нападающий "ПСЖ" Неймар (6,1), третий – хавбек "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен (5,8). Весь ТОП-10 лучших дриблеров сезона-2019/20 выглядит следующим образом:

1. Адама Траоре ("Вулверхэмптон") – 6,3;

2. Неймар ("ПСЖ") – 6,1;

3. Аллан Сен-Максимен ("Ньюкасл") – 5,8;

4. Лионель Месси ("Барселона") – 5,7;

5. Жереми Бога ("Сассуоло") – 4,7;

6. Уилфрид Заха ("Кристал Пэлас") – 4,5;

7. Мусса Дженепо ("Саутгемптон") – 4,3;

8. Юсеф Атталь ("Ницца") – 4,2;

9. Мунир Шуйар ("Дижон") – 4,2;

10. Эден Азар ("Реал") – 4,1.

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В статье: Лионель Месси Эден Азар Неймар Уилфрид Заха Адама Траоре Аллан Сан-Максимен Жереми Бога Атталь Мусса Дженепо
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Источник:
Planet Football

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Комментарии (1)
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СашаXM (Хмельницкий)
31.07.2020 в 10:56
ниче себе махина на фото ) ему в регби легко можно играть )
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