Оливер Кан: Не знаю, как дела у ПСЖ и Сити, но надо более серьезно относиться к ФФП

Бывший голкипер "Баварии", а ныне член совета директоров мюнхенцев Оливер Кан поделился мыслями насчет правил финансового фэйр-плей.

"Я не знаю, как сейчас обстоят дела в "Манчестер Сити", "ПСЖ" или каком-то другом клубе, но я считаю, что в будущем мы должны более серьезно относиться к правилам, потому что они нам не нужны, если мы не будем воспринимать их всерьез.

Думаю, что в этом плане предстоит большая работа. Как вы видите из еврокубков, нужна более прозрачная структура и серьезный ФФП. Это позволит получить более сбалансированные турниры.

Если в будущем Лигу Чемпионов, Бундеслигу или Премьер-лигу будут выигрывать одни и те же клубы, то, как я думаю, всем станет скучно. Поэтому я убежден, что мы должны сделать все ради того, чтобы получить сильный ФФП", – рассказал Кан.