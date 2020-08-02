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Оливер Кан: Не знаю, как дела у ПСЖ и Сити, но надо более серьезно относиться к ФФП

Общие новости
(1 голосов)

Экс-вратарь высказался о правилах ФФП

Оливер Кан: Не знаю, как дела у ПСЖ и Сити, но надо более серьезно относиться к ФФП
Новина українською

Бывший голкипер "Баварии", а ныне член совета директоров мюнхенцев Оливер Кан поделился мыслями насчет правил финансового фэйр-плей.

"Я не знаю, как сейчас обстоят дела в "Манчестер Сити", "ПСЖ" или каком-то другом клубе, но я считаю, что в будущем мы должны более серьезно относиться к правилам, потому что они нам не нужны, если мы не будем воспринимать их всерьез.

Думаю, что в этом плане предстоит большая работа. Как вы видите из еврокубков, нужна более прозрачная структура и серьезный ФФП. Это позволит получить более сбалансированные турниры.

Если в будущем Лигу Чемпионов, Бундеслигу или Премьер-лигу будут выигрывать одни и те же клубы, то, как я думаю, всем станет скучно. Поэтому я убежден, что мы должны сделать все ради того, чтобы получить сильный ФФП", – рассказал Кан.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Оливер Кан Фэйр-плей
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Источник:
Goal.com
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Комментарии (1)
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Astor Astor (Одесса)
02.08.2020 в 18:12
ФФП для того и придуман, что условная Стяуа или Црвена Звезда никогда больше не выиграла Лигу Чемпионов.
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