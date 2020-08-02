Мойзе Кин: Роналду - невероятный игрок и хороший человек. Он помог мне в Юве
Форвард "Эвертона" лестно отозвался о португальце
Форвард "Эвертона" Мойзе Кин поделился мыслями насчет своего экс-одноклубника Криштиану Роналду.
- Лучший игрок, против которого вы играли?
- Есть два футболиста, которые выделяются. Это Неймар и Анхель Ди Мария. Я столкнулся с ними, когда "Ювентус" играл с "ПСЖ". Они оба - фантастические игроки.
- Лучший из тех, с кем вы играли вместе?
- Криштиану Роналду. Все знают, что это невероятный игрок. Он лучший. Но надо обращать внимание и на человеческие качества, и Роналду - хороший человек. Он очень помогал мне, когда я играл за "Ювентус", - рассказал Кин.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:evertonfc.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex7Chapman (Кропивницький)
02.08.2020 в 22:06
Ответить
0
0
Algrab (Костопiль)
02.08.2020 в 19:47
Ответить
+3
-4
Рагуль (Kocтопiль)
02.08.2020 в 20:09
Ответить
+3
-6
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.08.2020 в 20:21
+4
-3
Володимирович (Кременчуг)
02.08.2020 в 21:12
Ответить
+2
-1
Alex7Chapman (Кропивницький)
02.08.2020 в 22:08
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...