Мойзе Кин: Роналду - невероятный игрок и хороший человек. Он помог мне в Юве

Форвард "Эвертона" Мойзе Кин поделился мыслями насчет своего экс-одноклубника Криштиану Роналду.

- Лучший игрок, против которого вы играли?

- Есть два футболиста, которые выделяются. Это Неймар и Анхель Ди Мария. Я столкнулся с ними, когда "Ювентус" играл с "ПСЖ". Они оба - фантастические игроки.

- Лучший из тех, с кем вы играли вместе?

- Криштиану Роналду. Все знают, что это невероятный игрок. Он лучший. Но надо обращать внимание и на человеческие качества, и Роналду - хороший человек. Он очень помогал мне, когда я играл за "Ювентус", - рассказал Кин.