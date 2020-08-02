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Мойзе Кин: Роналду - невероятный игрок и хороший человек. Он помог мне в Юве

Общие новости
(1 голосов)

Форвард "Эвертона" лестно отозвался о португальце

Мойзе Кин: Роналду - невероятный игрок и хороший человек. Он помог мне в Юве
Новина українською

Форвард "Эвертона" Мойзе Кин поделился мыслями насчет своего экс-одноклубника Криштиану Роналду.

- Лучший игрок, против которого вы играли?

- Есть два футболиста, которые выделяются. Это Неймар и Анхель Ди Мария. Я столкнулся с ними, когда "Ювентус" играл с "ПСЖ". Они оба - фантастические игроки.

- Лучший из тех, с кем вы играли вместе?

- Криштиану Роналду. Все знают, что это невероятный игрок. Он лучший. Но надо обращать внимание и на человеческие качества, и Роналду - хороший человек. Он очень помогал мне, когда я играл за "Ювентус", - рассказал Кин.

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В статье: Криштиану Роналду Эвертон (Ливерпуль) Мойзе Кин
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Источник:
evertonfc.com
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Комментарии (6)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
02.08.2020 в 22:06
CR7 найкращий футболіст нашого часу - це беззаперечний факт
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0
0
Algrab (Костопiль)
02.08.2020 в 19:47
Так, КР найкращий.
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+3
-4
Рагуль (Kocтопiль)
02.08.2020 в 20:09
Мабуть вже дрочнув скотиняка?
Ответить
+3
-6
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.08.2020 в 20:21
Барсодрочиус, перелогинься
+4
-3
Володимирович (Кременчуг)
02.08.2020 в 21:12
Ахаха ну і баранюка! Оце так : так тебе "кохає " , що не пожалкував часу аби акаунт новий саме для тебе створити)))
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+2
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
02.08.2020 в 22:08
Algrab (Костопiль) ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
Ответить
0
0


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