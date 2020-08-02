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Арсенал интересуется защитником Севильи, у которого клаусула - 75 млн

Общие новости
(2 голосов)

Лондонцы проявляют интерес к Диего Карлосу

Арсенал интересуется защитником Севильи, у которого клаусула - 75 млн
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Английское издание The Telegraph сообщает, что "Арсенал" планирует усилить линию обороны.

По информации источника, лондонцы проявляют интерес к защитнику "Севильи" Диего Карлосу. В трансфере 27-летнего бразильца лично заинтересован главный тренер канониров Микель Артета.

В контракте у Карлоса прописана клаусула в размере 75 миллионов евро.

Также, ранее в СМИ была информация, что Диего попал в список потенциальных кандидатов на переход в "Манчестер Сити".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Севилья (Испания) Диего Карлос
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Источник:
The Telegraph
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