Арсенал интересуется защитником Севильи, у которого клаусула - 75 млн
Лондонцы проявляют интерес к Диего Карлосу
Английское издание The Telegraph сообщает, что "Арсенал" планирует усилить линию обороны.
По информации источника, лондонцы проявляют интерес к защитнику "Севильи" Диего Карлосу. В трансфере 27-летнего бразильца лично заинтересован главный тренер канониров Микель Артета.
В контракте у Карлоса прописана клаусула в размере 75 миллионов евро.
Также, ранее в СМИ была информация, что Диего попал в список потенциальных кандидатов на переход в "Манчестер Сити".
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Источник:The Telegraph
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